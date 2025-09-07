ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତ୍ରୁଟି, ଏସିଆ-ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ
ଲୋହିତ ସାଗର ବା ରେଡ଼ ସି'ରେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
Internet Disruption in Asia Mideast, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋହିତ ସାଗରରେ (Red Sea) ସମୁଦ୍ରତଳେ ବିଛା ଯାଇଥିବା କେବୁଲ ତାର ଛିଣ୍ଡିବା ଯୋଗୁଁ ଏସିଆ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଛି । ଏସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରବିବାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏପରି ସମୁଦ୍ରତଳେ ତାର ଛିଣ୍ଡିବାର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ ।
ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତ ସନ୍ଦେହ:
ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ୟେମେନର ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଇସ୍ରାଇଲ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଲୋହିତ ସାଗରରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କଳନା କରାଯାଉଛି । ଏପରି କରି ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗାଜାରେ ହମାସ ଓ ଇସ୍ରାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଥାଇପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଅତୀତରେ ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଣ୍ଟରନେଟର ଗତି ହ୍ରାସ:
ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯାଇଥିବା ଏହି ତାର ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ସାଟେଲାଇଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକାଧିକ ଆକ୍ସେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ । କୌଣସି କେବୁଲ ଖରାପ ହେଲେ କେବୁଲରେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ । ହେଲେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ସମୁଦ୍ର ତଳେ କେବୁଲରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟର ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବୋଲି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ୱାଶିଂଟନର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମତ ଦେଇଛି ।
ସାଉଦି ଆରବ ନିକଟରେ ତ୍ରୁଟି:
ଇଣ୍ଟରନେଟର ଆକ୍ସେସକୁ ନଜର ରଖୁଥିବା କମ୍ପାନୀ, ନେଟବ୍ଲକ କହିଛି ଲୋହିତ ସାଗର ବା ରେଡ଼ ସି'ରେ ସମୁଦ୍ରତଳ କେବୁଲରେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ସାଉଦି ଆରବର, ଜେଦାହ ନିକଟରେ SMW4 ଓ IMEWE କେବୁଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସିଆ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଆଦିର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଦ୍ବାରା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପକୁ ଆଲକାଟେଲ କନସୋର୍ଟିଅମ୍ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ । ତେବେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଅସୁବିଧା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । ପାକିସ୍ଥାନର ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ କୋ ଲିମିଟେଡ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଶନିବାର ନିଜର ବିବୃତି ଜାରି କରିଛି । ଏପରିକି ସାଉଦି ଆରବ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବିବୃତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ । ୟୁଏଇର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସ୍ପିଡ଼ କମ୍ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏ ନେଇ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇନାହିଁ ।
ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ:
ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ବାରା ଲଙ୍ଗର ଖସାଇବା ବେଳେ ଏହି କେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଟାର୍ଗେଟେଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଏହି ତ୍ରୁଟିକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ।
ଏହି ସମସ୍ୟା ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଇସ୍ରାଇଲର ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଇଲର ବାୟୁସେନା ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହୁତି ଆତଙ୍ଗବାଦୀଙ୍କ ଜଣେ ଉଚ୍ଛ ପଦବୀର ନେତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା । 2024 ମସିହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୟେମେନ ସରକାର ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରି କହିଥିଲେ, ହୁତିମାନେ ସମୁଦ୍ରତଳେ ଥିବା କେବୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କେବୁଲ କଟିଯାଇଥିବା ବେଳେ, ହୁତି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ବୀକାର କରି ନ ଥିଲେ ।