7.3 ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଫିଲିଫାଇନ୍ସର ମିଣ୍ଡାଓ, ସୁନାମୀ ଆଲର୍ଟ

ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲିଫାଇନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । କ୍ଷତିକାରୀ ସୁନାମୀ ଆସିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ।

Children evacuate a school after a strong earthquake in Davao City, Philippines on Friday (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
ମାନିଲା: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକାରେ ଥରିଲା ଫିଲିଫାଇନ୍ସର ମିଣ୍ଡାଓ ଅଞ୍ଚଳ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ଦକ୍ଷିଣ ଫିଲିଫାଇନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 7.3 ରହିଛି । ଭୂମିକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳୀ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 10 କିମି ଗଭୀରରେ ରହିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ମାର୍କୋସ୍ ଜୁନିଅର କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ ଏହା କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।"

ସୁନାମୀ ୱାର୍ଣ୍ଣଂ:

ଫିଲିଫାଇନ୍ସରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ପରେ ଏଠାରେ ସୁନାମୀ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ହୋନୁଲୁଲୁ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାସିଫିକ୍ ସୁନାମି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର(The Pacific Tsunami Warning Center) କହିଛନ୍ତି, "ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ବଂସକାରୀ ଜୁଆର ଫିଲିଫାଇନ୍ସର 300 କିଲୋନିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫିଲିଫାଇନ୍ସ ଉପକୂଳରେ କେତେକ ଜୁଆରର ଉଚ୍ଚତା 3ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓ ପାଲାଉ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ଜୁଆର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।" ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ଥାନୀୟଲୋକେ ଭୟଭୀତ:

ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ କେହି ମୃତାହତ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ଫିଲିଫାଇନ୍ସର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଖୁବ୍ ଭୂମିକମ୍ପପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ । ଏଠାରେ ଅଧିକାମଶ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୁଏ ?

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଭୂମିକମ୍ପ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରଭାବିତ ସଡ଼କ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଫିଲିଫାଇନ୍ସର ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ତଟରେ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଢେଉ ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ବର ସକ୍ରିୟ ଭୂକମ୍ପ ଗତିବିଧି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲିଫାଇନ୍ସ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ।

ମନରୁ ଲିଭିନି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖର ଭୟାବହ ଭୂମିକମ୍ପ:

ଏଠାରେ କହିରଖିବୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲିଫାଇନ୍ସରେ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 6.9 ରହିଥିଲା । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ପଥର ଏବଂ କଂକ୍ରିଟରେ ନିର୍ମିତ ଅଟ୍ଟାଳିକା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60 ଥିଲା ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଋଷ, କାମଚାଟକା ଉପକୂଳରେ ସୁନାମି ଆଲର୍ଟ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ: 800 ମୃତ, 2500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ

ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ଏକ 90 ହଜାର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ବୋଗୋ ଠାରୁ 17 କିମି ଦୂରରେ ରହିଥିଲା । ଏହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ବିଲ୍ଡ଼ିଂ, ଡ଼ାମରା ଅଞ୍ଚଳର ସଡ଼କ, ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ବାରାକରେ ଥିଲୁ । ସେହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା । ଆମେ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ।"

