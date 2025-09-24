ୟୁକ୍ରେନ ହରାଇଥିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣିଥରେ ଜିତିପାରିବ: ଟ୍ରମ୍ପ
ଋଷଠାରୁ ହରାଇଥିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟୁକ୍ରେନ ପୁଣିଥରେ ଜିତିପାରିବ । ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
Published : September 24, 2025 at 8:55 AM IST
ନ୍ୟୁୟର୍କ: ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ସମାବେଶରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଋଷଠାରୁ ହରାଇଥିବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟୁକ୍ରେନ ପୁଣିଥରେ ଜିତିପାରିବ । ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାବୁଛି, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୟୁକ୍ରେନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏହାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଲଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି । ସମୟ ସହ ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ୟୁରୋପର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ବିଶେଷ କରି NATOର ସମର୍ଥନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୀମାରୁ ହରାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ୟୁକ୍ରେନ ପୁଣିଥରେ ଜିତିପାରିବ ।"
ସପେଟେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହୋଇପାରେ । ଋଷ- ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଜେଲେନସ୍କି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଜେଲେନସ୍କି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, "ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ଜଣେ ଗେମ ଚେଞ୍ଜର"।
ସେପଟେ ଋଷ ପାଖରୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ଋଷରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ । ଏଥର କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହ ଟ୍ରମ୍ପ, ଚୀନ ଓ ଋଷର ନା ବି ନେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ଓ ଚୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ 'ପ୍ରେଇମେରୀ ଫଣ୍ଡିଂ' କରୁଥିବା ଦେଶ ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଙ୍ଗଳବାର ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ- UNGAର 80ତମ ଅଧିବେଶନରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୀନ ଓ ଭାରତ, ଋଷ ପାଖରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରେଇମେରୀ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
'ମୁଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି,' ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି
OPINION: ଭାରତ-ଆମେରିକା-ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା: କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ?
ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜାତିସଂଘରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱରେ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଦାବି କରି ନିଜକୁ କ୍ରେଡିଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ଏହି ବିବାଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିଥିବା ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ସାବାସି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ