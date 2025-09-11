ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ
ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନେପାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ (NEA)ର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁଲମାନ ଘିସିଂ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି।
କାଠମାଣ୍ଡୁ: GEN Z ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ନେପାଳରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ନେପାଳ ସେନା, ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଡେଲ୍ ଏବଂ GEN Z ଯୁବ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, GEN Z ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଏବେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ କୁଲମାନ ଘିସିଂଙ୍କ ନାମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ନେପାଳୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଷ୍ଠୀ କାନ୍ତିପୁର ଟିଭି ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳର 'GEN Z' ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନେପାଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ (NEA)ର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୁଲମାନ ଘିସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ ଦି ହିମାଲୟାନ ପୋଷ୍ଟ ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ, GEN Z ନେତାମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନେପାଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ନେପାଳୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅଶୋକ ରାଜ ସିଗଡେଲ ସମେତ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରିବ।
जेन जीको नाममा अर्को विज्ञप्ति : सुशीला होइन, कुलमानलाई पठाउने— Kantipur TV HD (@KantipurTVHD) September 11, 2025
जेन जीकै नाममा सार्वजनिक अर्को एउटा विज्ञप्तिले भने सुशीला कार्की नभएर कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम सरकारको अध्यक्षका रुपमा पठाउने निर्णय भएको जनाएको छ । यसले फरक-फरक समूहले फरक नामहरु अघि बढाइरहेको देखिएको छ।
'संविधान… pic.twitter.com/DwScLuFX0F
ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବାଲେନ୍ ଶାହଙ୍କ ସମର୍ଥନ
କାଠମାଣ୍ଡୁ ମହାନଗର ନଗର ମେୟର ବାଲେନ୍ ଶାହା 'ବାଲେନ୍' ମଧ୍ୟ କାର୍କିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ବୁଧବାର ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଶାହ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଏବଂ ନେପାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶ ଇତିହାସର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଶାହ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏକତାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆପଣ କେତେ ପରିପକ୍ୱ।" ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ଯାହା ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ଶାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଜୁଲାଇ 2016ରୁ ଜୁନ୍ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେପାଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ। 7 ଜୁନ୍ 1952ରେ ବିରାଟନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁଶୀଳା କାର୍କି ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ 1979ରେ ଆଇନ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 2007ରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍କି ଜାନୁଆରୀ 2009ରେ ନେପାଳୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଆଡହକ୍ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2010ରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ହୋଇଥିଲେ।
ହିଂସାରେ ୩୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଓଲି ସରକାରର ପତନ ପରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। କାଠମାଣ୍ଡୁ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଦେଶରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ 31 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 1000ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ, ପୋଖରା, ବୁଟୱାଲ ଏବଂ ବୀରଗଞ୍ଜ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ହିଂସା କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି କଥିତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ GEN Z ଭାବେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ନେପାଳୀ ସେନା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିବ।
ନେପାଳ ଜେଲରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ 3 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 15,000ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଫେରାର୍
ନେପାଳରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁବାର ଏକ ଜେଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ 3 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ରୁ ଅଧିକ ଜେଲରୁ 15,000ରୁ ଅଧିକ କଏଦୀ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷରେ ମୃତ କଏଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଜେଲ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରୁଛନ୍ତି।
ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ନେପାଳ ସେନା ଗମ୍ଭୀର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ, ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ମାଧେସ ପ୍ରଦେଶର ରାମେଛାପ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲରେ କଏଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ 3 ଜଣ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
