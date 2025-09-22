ବୁହାନର କୋଭିଡ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୀନର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ବୁହାନରୁ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିବା ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ତେଜିଲା । ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରେସ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେମିତି ହନନ କରୁଛି ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
Published : September 22, 2025 at 12:59 PM IST
ବେଜିଂ: କୋଭିଡ-19କୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଚୀନ । ଏହି ମହିଳା ପତ୍ରକାରଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଝାଙ୍ଗ ଝାନ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଝାଙ୍ଗ ଝାନଙ୍କୁ ବୁହାନରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବାରୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ ପଠା ଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି । ଝାଙ୍ଗଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଙ୍ଗା ଉସକାଇବା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଶୁଣାଣି
ଦ ଏପୋକ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । କାରଣ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଜନତାଙ୍କ ବାକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିରୋଧରେ କେତେ କଠୋର ହୋଇଛି ଏହା ତାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ଦ ଏପୋକ ଟାଇମ୍ସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପୁଡୋଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଏରିଆ ପିପୁଲ୍ସ କୋର୍ଟରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣୀ ହୋଇ ଯାଇଛି । ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଯେପରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଝାଙ୍ଗ ଝାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ଇଲାକାକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ।
କେତେକ ବିଦେଶୀ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ମାନବାଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବେଜିଂର ନ୍ୟାୟିକ ନିରପେକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଅବମାନନା ଭବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ସୂଚନାଥାଉ କି, ଚୀନର ଏହା ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଇନ ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚକ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ।
ଜୋର ଧରିଲା ଝାଙ୍ଗଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଦାବି
ଅନ୍ୟପଟେ ଝାଙ୍ଗ ଝାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି । ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିବାରୁ ନିଜେ ଝାଙ୍ଗ ଅନଶନ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥ୍ୟା ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆୟୋଗ(ସିଇସିସି) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଉଇଦଉଟ ବର୍ଡର୍ସ (RSF) ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଝାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ରଖାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଝାଙ୍ଗଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଂଘାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅଟକାଇଥିଲା । ଝାଙ୍ଗଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସମର୍ଥକ ଶେନ ୟାଲକିଉଙ୍କୁ ମକଦ୍ଦମା ଦିନ ସକାଳେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଝାଙ୍ଗଙ୍କ କାମକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକ଼ୃତ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି । ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଝାଙ୍ଗଙ୍କ ସାହସିକ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ।
