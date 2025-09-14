ETV Bharat / international

ବ୍ରିଟେନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂରା ଘଟଣା

ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଏଲୋନ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବୁଝନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କ’ଣ ପାଇଁ।

ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK
ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2025 at 6:43 PM IST

4 Min Read
ଲଣ୍ଡନ: ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରେ ଏବେ ଏହି ସ୍ୱର ବ୍ରିଟେନରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଲଣ୍ଡନର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରାଲିକୁ ବ୍ରିଟେନର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା "ୟୁନାଇଟ୍ ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ ବ୍ୟାନର" ତଳେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଟମି ରବିନସନ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ରିଟେନର "ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ରି ସ୍ପିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ରବିନସନ ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ନେତା। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ୟ୍ୟାକ୍ସଲି ଲେନନ୍। 2010 ମସିହାରେ, ରବିନସନ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲିଗ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମସଜିଦରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିନସନଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜେଲରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନହାନି ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ, ସେ ସିରିଆ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଛ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଲିରେ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଭୀର ନିରାଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିନସନ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଲି ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ।

ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK
ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK (AP)

ଆମେରିକୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଏଲୋନ ମସ୍କ ମଧ୍ୟ ରବିନସନଙ୍କ ରାଲିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ବ୍ରିଟେନରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ମସ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ନହୁଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମସ୍କ କହିଥିଲେ, "ଲଢ଼ନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ମରନ୍ତୁ।"

ମସ୍କ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଆମେରିକାରେ ଚାର୍ଲି କିର୍କଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଚାର୍ଲିଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏପରି ଲୋକ କେବଳ ବାମପନ୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରସଂଗରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ମସ୍କ 2024ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ସେ ଏକ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ରିଟେନ ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ତିନି ଜଣ ଝିଅଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK
ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK (AP)

ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, "ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ", "ଆମେ ଆମର ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରିପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ", "ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ", "ଷ୍ଟପ୍ ଦ ବୋଟସ୍" ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ରିଟିଶ ପତାକା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କ୍ରସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ "ମେକ୍ ଆମେରିକା ଗ୍ରେଟ୍ ଏଗେନ୍" ଲେଖାଥିବା ଟୋପି ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଥିଲେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠାରୁ, ସେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦେଶାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଭାରତ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଷ୍ଟିଭ୍ ବାନନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଣ୍ଡନ ରାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀର AFD ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଦଳ।

ରାଲିରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ରବିନସନ୍, ଏଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପରିଚୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ରିଟେନରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ହଜିଯାଉଛି। ରବିନସନ୍ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ରିଟେନରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କୋର୍ଟ ଏବଂ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ।

ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK
ANTI IMMIGRANT PROTEST IN UK (AP)

ଅଫିସ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଟିସଟିକ୍ସ ସେନସସ୍ 2024 ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଇଂଲିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ 28 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ନେପାଳର ଲୋକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ତଥାପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ରାଲିର ପ୍ରତିବାଦରେ ଏକ ରାଲି ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଲିର ନାମ ଥିଲା "ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଟୁ ରେସିଜିମ୍" ଥିଲା। ଏହି ରାଲିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ "ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ" ଭଳି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାତିଭେଦ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ରାଲିକୁ କଳା ମହିଳା ସାଂସଦ ଡାଏନ୍ ଆବୋଟ୍ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟି ରାଲି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଡନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କହିଛି ଯେ, ଏହାର 26 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବିବିସି ଲଣ୍ଡନର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ମ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛି ଯେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ "ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।" ପୋଲିସ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, ରାଲିରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଂସା ବିସ୍ତାର କରିବା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କେତେକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ କେତେକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ରିଟେନରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହଯୋଗୀ, ନାଇଜେଲ ଫାରେଜଙ୍କ ପରଠାରୁ। ଫାରେଜଙ୍କ ଦଳର ନାମ ହେଉଛି- ରିଫର୍ମ ୟୁକେ। ଫାରେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଛଅ ​​ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରିବେ।

NBCNews.com ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲ୍ୟାମ୍ପପୋଷ୍ଟ, କ୍ରସିଂ ଏବଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଝରକାରେ ବ୍ରିଟିଶ ପତାକା ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଶପ୍ରେମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଫୁଟବଲ୍ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଏବଂ ଜାତିଭେଦ ସହ ଜଡ଼ିତ କରି ଦେଖନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଆମେରିକା ସହିତ ୟୁରୋପର ଅନେକ ଦେଶରେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଯାଉଛି। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାନ୍ଧ, ସେମାନେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଫର୍ମ ୟୁକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି।

ନିଜେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅଲକାଏଦା ଏବଂ ISIS ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କେହି ଏହାର ସଦସ୍ୟତାକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ନେପାଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ଲେଖକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଫଟୋରେ ଖବର: ନେପାଳରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟାନ ନିଆଁ, 19 ମୃତ

