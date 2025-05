ETV Bharat / international

BLA ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ିଲା ପାକ୍ ସେନା ଗାଡ଼ି,୧୪ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟ ନିହତ - BLA IED ATTACK PAKISTANI SOLDIERS

Representational Image ( (IANS) )

Published : May 8, 2025 at 4:19 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:54 PM IST

ବେଲୁଚିସ୍ତାନ: 14 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ବୋଲାନ ଏବଂ କେଚରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ପୃଥକ ଆକ୍ରମଣରେ 14 ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ବିଏଲଏ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗାଡି ଏବଂ କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଗାଡି ଉପରେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗାଡି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଉଡାଇଦେଇଛି ବିଏଲଏ । ଆକ୍ରମଣରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ କମାଣ୍ଡର ସହ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରିମୋଟ କଂଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଏକ ଘଟଣାରେ, BLAର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (STOS) ବୋଲାନର ମାଚ ଶୋରକାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାମରିକ କନଭୟ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରିମୋଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ IED ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ କମାଣ୍ଡର ତାରିକ ଇମ୍ରାନ ଏବଂ ସୁବେଦାର ଉମର ଫାରୁକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ 12 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଡି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ: 5 ସୈନିକ ମୃତ, ଅନେକ ଗୁରୁତର - TERROR ATTACK IN PAKISTAN

ଅନ୍ୟ ଏକ ଅପରେସନରେ, BLA ଫାଇଟର କେଚର କୁଲାଗ ଟିଗ୍ରାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏକ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨:୪୦ ସମୟରେ ୟୁନିଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଶନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରିମୋଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ IED ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ବାଲୁଚ୍ ମୁକ୍ତି ସେନାର ମୁଖପାତ୍ର ଜୀୟାନ୍ଦ ବାଲୁଚଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବାଲୁଚ୍ ମୁକ୍ତି ସେନାକୁ ବିଦେଶୀ ପ୍ରକ୍ସି ବୋଲି କହୁଥିବା ଲୋକେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ନିଜେ ଏକ ଭଡ଼ାଟିଆ ସଶସ୍ତ୍ର ଦଳ । ଯାହା ଚୀନ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଂଘର୍ଷକୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ସୀମାନ୍ତୀକରଣ, ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଶୋଷଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବିପୁଳ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ । ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗରିବ ଏବଂ ଅବିକଶିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଦଳରେ ଦଖଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ବେଲୁଚି ଲୋକେ ।

Last Updated : May 8, 2025 at 4:54 PM IST