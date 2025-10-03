ETV Bharat / international

ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ- ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ

କଲମ୍ବିଆ ଇଆଇଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପୁଣି ବିଦେଶରେ ଭାରତର ନିନ୍ଦାଗାନ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (LoP) ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । କୋଲମ୍ବିଆ ଯାତ୍ରା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସାମ୍ନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ।

କୋଲମ୍ବିଆ ଇଆଇଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂରଚନାତ୍ମକ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶର ବିବିଧ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ

ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, 'ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଖୁବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଶକୁ ନେଇ ଖୁବ ଆଶାବାଦୀ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି । ଭାରତକୁ ଏସବୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ।'

କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, 'ଏପରି ବିବିଧତା ପାଇଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି ଏବଂ ବିଚାରଧାରାକୁ ବିକଶିିିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ।' ଏହି ଅବସରରେ ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ଭାରତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଯାହା ଏକ ବଡ ବିପଦର ସୂଚନା ଦେଉଛି ।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, 'ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ ତଥା ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହୁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର । ହେଲେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏହା ଏକ ବଡ ବିପଦ ଅଟେ । ଆଉ ଏକ ବଡ ବିପତ୍ତି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ।'

ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପି ଟାର୍ଗେଟ

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଏବଂ ବିଜେପି ଯୋଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, 'ଏମାନଙ୍କ ବିଚାରଧାରାର ମୂଳ ହେଉଛି କାପୁରୁଷତା । ରାହୁଲ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ବୟାନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଥିଲେ, ‘ଚୀନ ଆମଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ କିପରି ଲଢି ପାରିବୁ ?’ ଏହା ଉପରେ ମତ ରଖି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, ‘ଏହି ବିଚାରଧାରାର ମୂଳ ହେଉଛି କାପୁରୁଷତା ।’

ସେ ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସଭରକରଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଏକ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ''ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁବ ମାଡ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁବ ଖୁସି ।’'

ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ରାହୁଲ କହିଥିଲେ, 'ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ।’ ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, ‘କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଠି ହୋଇ ଜଣଙ୍କୁ ପିଟିବେ ଏବଂ ଏପରି କାମ କରି ଖୁସି ହେବେ ତେବେ ଏହା କାପୁରୁଷତା ବ୍ୟତୀତ କଣ ହୋଇପାରେ ? ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟିବା ଆରଏସଏସର ବିଚାରଧାରା ଅଟେ ।’

