ETV Bharat / international

'ମୁଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି,' ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି

ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ସମେତ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା, ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।

ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି
ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2025 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଜାତିସଂଘ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ- ଅପରେଶନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ରୋକିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ- UNGAର 80ତମ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରୁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଠିକ୍ ସେହିପରି, ମାତ୍ର ସାତ ମାସରେ, ମୁଁ ସାତଟି କେବେ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପରି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି।" ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସାତଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଛି 31 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି 31 ଭାବନ୍ତୁ, 31 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ 36 ବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ 28 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କୋସୋଭୋ ଏବଂ ସର୍ବିଆ, କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ରୱାଣ୍ଡା, ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ- ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।"

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମେ 10ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 50 ଥର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛି

ଭାରତ ଲଗାତାର ଭାବେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛି। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିବା ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ମେ 7 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।

ଚାରି ଦିନ ଧରି ସୀମାପାର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଦୁଇ ସେନାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିଏମଓ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଦେଶର କୌଣସି ନେତା ଭାରତକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହି ନାହାନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନଥିଲା।

ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ

ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖି ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ। ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ୍ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କହିଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ପରି, ଏହା ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଭାରତ-ଆମେରିକା-ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା: କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- H-1B ଭିସା ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ ଗଣିବେ ଲକ୍ଷେ ଡଲାର

For All Latest Updates

TAGGED:

DONALD TRUMP IN UNGATRUMP ON INDIA PAKISTAN WARDONALD TRUMPଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିDONALD TRUMP IN UNGA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.