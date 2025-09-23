'ମୁଁ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି,' ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ସମେତ 7ଟି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଥିବା, ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
Published : September 23, 2025 at 11:06 PM IST
ଜାତିସଂଘ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ- ଅପରେଶନ ସିନ୍ଦୂରକୁ ରୋକିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ- UNGAର 80ତମ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
#WATCH | At the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA), US President Donald Trump says, " i ended seven wars... no president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. i did it in just seven months. it's never… https://t.co/91V0uM4hAQ pic.twitter.com/ONonZHhhjA— ANI (@ANI) September 23, 2025
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରୁ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, "ଠିକ୍ ସେହିପରି, ମାତ୍ର ସାତ ମାସରେ, ମୁଁ ସାତଟି କେବେ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପରି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି।" ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସାତଟି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କିଛି 31 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି 31 ଭାବନ୍ତୁ, 31 ବର୍ଷ। ଗୋଟେ 36 ବର୍ଷ, ଗୋଟିଏ 28 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କୋସୋଭୋ ଏବଂ ସର୍ବିଆ, କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ରୱାଣ୍ଡା, ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ଯୁଦ୍ଧ- ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ଇଥିଓପିଆ ଏବଂ ଆର୍ମେନିଆ ଏବଂ ଆଜରବାଇଜାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।"
#WATCH | At the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA), US President Donald Trump says, " in a period of just seven months, i have ended seven unendable wars. this includes cambodia and thailand, kosovo and serbia, congo and rwanda, pakistan and india, israel… pic.twitter.com/oOAl564Tw2— ANI (@ANI) September 23, 2025
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ, ୱାଶିଂଟନ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ମେ 10ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 50 ଥର ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛି
ଭାରତ ଲଗାତାର ଭାବେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସିଛି। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିବା ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ମେ 7 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।
ଚାରି ଦିନ ଧରି ସୀମାପାର ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମେ 10 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସଂଘର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଜାୟ ରଖିଛି। ଦୁଇ ସେନାର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିଏମଓ)ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଂସଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ଦେଶର କୌଣସି ନେତା ଭାରତକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହି ନାହାନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନଥିଲା।
ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖି ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ମୁଖ୍ୟ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଚୀନ୍ ଏବଂ ଭାରତ। ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ୍ ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
#WATCH | At the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA), US President Donald Trump says, " ...china and india are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase russian oil. but inexcusably, even nato countries have not cut off much russian… pic.twitter.com/Cy2cDhwfg6— ANI (@ANI) September 23, 2025
ଭାରତ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କହିଛି ଯେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ପରି, ଏହା ଏହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OPINION: ଭାରତ-ଆମେରିକା-ଇୟୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା: କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- H-1B ଭିସା ନିୟମ କୋହଳ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ: ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀ ଗଣିବେ ଲକ୍ଷେ ଡଲାର