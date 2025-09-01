ETV Bharat / international

SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ - SCO PLENARY SESSION

ମନଖୋଲା ହସ ଏବଂ କିଛି ହାଲୁକା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ବିଶ୍ୱ ନେତା ଏକାଠି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ
SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ (YT/Narendra Modi)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 1, 2025 at 9:29 AM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ SCO ସମ୍ମିଳନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ହାଲୁକା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ।

ତିନି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପରସ୍ପରକୁ ଭବ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ SCO ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଫଟୋ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ
SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ (YT/Narendra Modi)

"ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ SCO ଅଧୀନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ରୂପରେଖ ଦେବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ, ତାଙ୍କର ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯାହା ପରେ ସେ ଭାରତ ଯିବେ," ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ରବିବାର କହିଛନ୍ତି।

SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ
SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ (YT/Narendra Modi)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି SCO ନେତାମାନଙ୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ନେତା ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ BRICS ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ କାଜାନରେ ଶେଷ ସାକ୍ଷାତ ପରଠାରୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ଗତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ପ୍ରଗତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ।

ଉଭୟ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହେଁ ବରଂ ବିକାଶର ଅଂଶୀଦାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକ ବହୁ ଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଏକ ବହୁ ଧ୍ରୁବୀୟ ଏସିଆ ପାଇଁ ଯାହା 21 ଶତାବ୍ଦୀର ଧାରା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ।

SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ
SCO ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି, ପୁଟିନ, ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାମିଳନ (YT/Narendra Modi)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

SCOରେ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବେଲାରୁସ, ଚୀନ୍, ଇରାନ, କାଜାଖସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ରୁଷ, ତାଜିକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାବାଦ୍ ଅନେକ ଡାଇଲଗ୍ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ 2017 ମସିହାରୁ SCOର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଆସିଛି, 2005 ମସିହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ରହିଆସିଛି।

ସଦସ୍ୟତା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ 2020 ମସିହାରେ SCO ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ 2022ରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ SCO ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ରହିଆସିଛି।

