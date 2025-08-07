Essay Contest 2025

ହିରୋସିମା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର 8 ଦଶନ୍ଧି ପୁରିଲା, ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଘାରୁଛି ବିପଦ - HIROSHIMA ATOMIC BOMBING

ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କଲେ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଗୁଟେରେସ୍। କହିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପରିଦର୍ଶକ ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କରେ ଧୂପକାଠି ଜାଳୁଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପରିଦର୍ଶକ ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କରେ ଧୂପକାଠି ଜାଳୁଛନ୍ତି। (AP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2025 at 10:47 PM IST

ହିରୋସିମା: ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନୀ ସହର ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ପରମାଣୁ ବୋମା ବର୍ଷଣର ୮୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜୀବୀତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହିରୋସିମାରେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 6, 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଡୋମ୍ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି।
ହିରୋସିମା ମେୟର କାଜୁମି ମାତ୍ସୁଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ସହ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ସାମରିକ ନିର୍ମାଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଣଦେଖା ଦର୍ଶାଉଛି।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଢାଞ୍ଚାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।" ସେ ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି "ଭ୍ରମାତ୍ମକ ନୀତି" ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ" ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।

ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସମାରୋହରେ ହିରୋସିମା ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କକୁ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
"ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ," ଗତବର୍ଷ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଲୋପ ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଜାପାନୀ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠକ ନିହୋନ ହିଣ୍ଡାକ୍ୟୋ କହିଛନ୍ତି।

"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା," ବୋଲି ସଂଗଠନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।

ରୁଷ ଏବଂ ବେଲାରୁଷ ସମେତ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 120 ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 55 ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 8ଟା 15 ମିନିଟରେ ପିସ୍ ବେଲ୍ ବଜାଇବା ସହିତ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ B-29 ସହର ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା।

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା, ସହରର ମେୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ମେୟରଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଡଜନ ଡଜନ ଧଳା କପୋତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ସମାରୋହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ହିରୋସିମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆକ୍ରମଣରେ ଜୀବୀତ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହରେ ହିରୋଶିମା ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଉପରେ କପୋତ ଉଡାଉଛନ୍ତି।
74 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କାଜୁଓ ମିୟୋଶି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି "ଭୁଲ" ଆଉ କେବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। "ଆମକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ," ବୋଲି ମିୟୋଶି କହିଥିଲେ।

"ଆଶା ଅଛି," ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍, ଜାତିସଂଘର ଉପ-ସଚିବ-ଜେନେରାଲ ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଇଜୁମି ନାକାମିତ୍ସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ ନିହୋନ ହିଣ୍ଡାକ୍ୟୋଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଗୃହୀତ "ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି"ରେ ଏକ ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୁଟେରେସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଜୀବୀତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବହନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ,"ଅତୀତକୁ ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି ଆଜି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବା।"

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଡୋମ୍ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି।
ପାର୍କ ବାହାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ "ପରମାଣୁ ବୋମା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର!" ଏବଂ "ଗାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କର! ଆଉ ନରସଂହାର ନୁହେଁ" ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପତାକା ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ହିରୋସିମାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପରମାଣୁ ବୋମା ସମାଧୀସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

ବୁଧବାରର ବାର୍ଷିକୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଜାପାନ ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ହିରୋସିମା ଏବଂ ନାଗାସାକିର ପରମାଣୁ ବୋମା ମାଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ନୀରସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି।

"ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ," 79 ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କୋସେଇ ମିତୋ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିକିରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହି ଚାଲିଥିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ।"

ଭାଟିକାନରେ, ପୋପ୍ ଲିଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହିରୋସିମାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ "ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମାନବ ପରିବାର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଯାଏ।"

ଜାପାନ ସରକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଅଛି।

ସହରର ମେୟର ମାତ୍ସୁଇ, ଏକ ଭାଷଣରେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହ ପରେ ଇଶିବାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନେକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଇଶିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

ଜାପାନ ସରକାର କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

ହିରୋସିମା: ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନୀ ସହର ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ପରମାଣୁ ବୋମା ବର୍ଷଣର ୮୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜୀବୀତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବଢୁଥିବା ସମର୍ଥନକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହିରୋସିମାରେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 6, 2025 ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଡୋମ୍ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି।
ହିରୋସିମା ମେୟର କାଜୁମି ମାତ୍ସୁଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ ସହ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଆସିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି। ସାମରିକ ନିର୍ମାଣର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଗ୍ରହଣୀୟତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଣଦେଖା ଦର୍ଶାଉଛି।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଢାଞ୍ଚାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।" ସେ ଯୁବ ପିଢ଼ିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି "ଭ୍ରମାତ୍ମକ ନୀତି" ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ" ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ।

ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସମାରୋହରେ ହିରୋସିମା ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କକୁ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
"ଆମ ପାଖରେ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ," ଗତବର୍ଷ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିଲୋପ ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଜାପାନୀ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠକ ନିହୋନ ହିଣ୍ଡାକ୍ୟୋ କହିଛନ୍ତି।

"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା," ବୋଲି ସଂଗଠନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।

ରୁଷ ଏବଂ ବେଲାରୁଷ ସମେତ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ 120 ଦେଶ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 55 ହଜାର ଲୋକ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 8ଟା 15 ମିନିଟରେ ପିସ୍ ବେଲ୍ ବଜାଇବା ସହିତ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବତା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସେହି ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକୀୟ B-29 ସହର ଉପରେ ବୋମା ପକାଇଥିଲା।

ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବା, ସହରର ମେୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫୁଲମାଳ ଚଢ଼ାଇଥିଲେ। ମେୟରଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଡଜନ ଡଜନ ଧଳା କପୋତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ସମାରୋହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ହିରୋସିମାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଆକ୍ରମଣରେ ଜୀବୀତ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର 80 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଏକ ସମାରୋହରେ ହିରୋଶିମା ଶାନ୍ତି ସ୍ମାରକୀ ପାର୍କରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଉପରେ କପୋତ ଉଡାଉଛନ୍ତି।
74 ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କାଜୁଓ ମିୟୋଶି ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି "ଭୁଲ" ଆଉ କେବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। "ଆମକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ," ବୋଲି ମିୟୋଶି କହିଥିଲେ।

"ଆଶା ଅଛି," ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍, ଜାତିସଂଘର ଉପ-ସଚିବ-ଜେନେରାଲ ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଇଜୁମି ନାକାମିତ୍ସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠିତ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ ନିହୋନ ହିଣ୍ଡାକ୍ୟୋଙ୍କୁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଗୃହୀତ "ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି"ରେ ଏକ ପରମାଣୁ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୁଟେରେସ୍ ପ୍ରଭାବିତ ଜୀବୀତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବହନ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ,"ଅତୀତକୁ ମନେ ରଖିବା ହେଉଛି ଆଜି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାନ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିବା।"

ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜାପାନର ହିରୋସିମାରେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ସଭା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଡୋମ୍ ବାହାରେ ବସିଛନ୍ତି।
ପାର୍କ ବାହାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ "ପରମାଣୁ ବୋମା ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର!" ଏବଂ "ଗାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କର! ଆଉ ନରସଂହାର ନୁହେଁ" ଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ପତାକା ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ହିରୋସିମାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପରମାଣୁ ବୋମା ସମାଧୀସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

ବୁଧବାରର ବାର୍ଷିକୀ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଜାପାନ ସମେତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରାଯାଉଛି।

ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ହିରୋସିମା ଏବଂ ନାଗାସାକିର ପରମାଣୁ ବୋମା ମାଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ନୀରସ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି।

"ଏହା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ," 79 ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ କୋସେଇ ମିତୋ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିକିରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। "ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କହି ଚାଲିଥିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ।"

ଭାଟିକାନରେ, ପୋପ୍ ଲିଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ହିରୋସିମାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର 80ତମ ବାର୍ଷିକୀ "ଆମର ନିଜସ୍ୱ ମାନବ ପରିବାର ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଯାଏ।"

ଜାପାନ ସରକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର ବୈଠକରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ସୁରକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଅଛି।

ସହରର ମେୟର ମାତ୍ସୁଇ, ଏକ ଭାଷଣରେ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସମାରୋହ ପରେ ଇଶିବାଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଅନେକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଇଶିବା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିନା ଏକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।

ଜାପାନ ସରକାର କେବଳ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।

