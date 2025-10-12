ପାକ-ଆଫଗାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା; 58 ପାକ୍ ସୈନ୍ୟ ମୃତ, 25 ସେନା ପୋଷ୍ଟ କବଜା କଲା ଆଫଗାନ
ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ୨୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଛି।
Published : October 12, 2025 at 4:44 PM IST
କାବୁଲ: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରବିବାର ଦାବି କରିଛି ଯେ, ପାକ୍ ସୀମାରେ ଗତ ରାତି ଅପରେସନରେ ୫୮ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପାକ୍ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥଳ ସୀମା ଏବଂ ବାୟୁ ସୀମା ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଜବାବରେ କାବୁଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଳିବର୍ଷଣ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଏବଂ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଥିବା ଏକ ବଜାରରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଅପରେସନ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ରବିବାର କହିଥିଲେ, "ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦ ନାହିଁ।" ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ୨୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କବଜା କରିବା ସହ ୫୮ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏବଂ ୩୦ ଜଣଙ୍କୁ ଆହତ କରିଛି।
'ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ'
କାବୁଲରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି, "ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ସୀମାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।" ପାକିସ୍ତାନରୁ ମୃତାହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ହୋଇନାହିଁ।
କାବୁଲରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା?
ଗୁରୁବାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ଏବଂ ଏହାର ପୂର୍ବ ବଜାରରେ ଏକ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତା'ର ମାଟିରେ ତେହରିକ-ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ(TTP)କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। TTP ହେଉଛି ତାଲିବାନ ସହିତ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
କାବୁଲ ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତକୁ ଛଅ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଏହାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାହସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବାୟୁସୀମାର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଏହି ଚେତାବନୀର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୀମା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଇସଲାମାବାଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଲିବାନ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛି, ଯାହାକୁ କାବୁଲ ଲଗାତାର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସୁଛି।
ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରବିବାର ସକାଳେ କହିଛି ଯେ, ଏହାର ସେନା ସୀମାରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଏବଂ ସଫଳ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି, "ଯଦି ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦେଶର ସୀମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ତାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ।"
ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି
ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହସିନ ନକଭି ଶନିବାର ରାତିର ଗୁଳିମାଡ଼ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପରି ଏହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଥିଲା।
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2,611 କିଲୋମିଟର ସୀମା ରହିଛି, ଯାହାକି ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହାକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମିର ଖାନ ମୁତାକି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
