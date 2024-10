ETV Bharat / health

ଋତୁସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ପରେ 30% ମହିଳାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏହି ହାଡ ରୋଗ, ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ !

By ETV Bharat Health Team

World Osteoporosis day 2024: ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ବଢିଲେ ହାଡ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗେ । ଏହାସହିତ ଆମର ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହାଡକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗ କେବଳ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ ହେଲେ ହାଡ ଖୁବ୍ ଦୁର୍ବଳ ବା ପୋଲା ହୋଇଯାଏ । ହାଡର ପତାଳା ହେବା ସହ ଘନତ୍ବ କମିଯାଏ । ଯାହାଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତରେ ମଧ୍ୟ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ।

ଏଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ ରୋଗର ଗମ୍ଭୀରତା ଓ ଚିକିତ୍ସା ନେଇ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖକୁ 'ବିଶ୍ବ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ ଦିବସ' ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏକ ଥିମ୍ ଉପରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି- Say no to fragile bones (ଦୁର୍ବଳ ହାଡକୁ ନା କୁହନ୍ତୁ) ।

ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ

ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡେନି । ହାଡ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ଯାଏଁ ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ମେନୋପଜ ପରେ ମହିଳା ଓ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ ଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ । ଯେକୌଣସି ହାଡରେ ଫ୍ୟାକ୍ଚର ହୋଇପାରେ ।