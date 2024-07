ETV Bharat / health

ନିଃସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ IVF, କେଉଁ ବୟସର ମହିଳା ଆପଣାଇ ପାରିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ - World IVF Day 2024

By ETV Bharat Odisha Team

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସମସ୍ୟା ତଥା ନିଃସନ୍ତାନ ସମସ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଭୁଲ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିକିତ୍ସା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ । ଯେଉଁ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇଭିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ଗର୍ଭଧାରଣ । ଏହି କୌଶଳକୁ ଇନ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ବା ଆଇଭିଏଫ୍ କୁହାଯାଉଛି । ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି । ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆଇଭିଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବାପା ମାଆ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରୁଛି । ଯାହା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କୃତ୍ରିମ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ । IVF ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୫ ଜୁଲାଇରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଇଭିଏଫ୍ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ତେବେ ଏହା କ'ଣ, କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କୌଶଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱ IVF ଦିବସ ୨୦୨୪ (ETV Bharat Odisha)



IVF କ'ଣ ?

IVF କିମ୍ବା ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ଟେଷ୍ଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଶିଶୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି କୌଶଳରେ, ପରିପକ୍ବ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଡିମ୍ବାଣୁରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସହିତ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ଏବଂ ପରେ ଫର୍ଟିଲାଇଜଡ୍ ଭ୍ରୁଣ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ । ଏହି ପୁରା ଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ନେଇଥାଏ । IVF କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ । ଯେପରିକି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଭ୍ୟୁଲେସନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଫୈଲୋପିୟନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଗର୍ଭାଶୟ ଗୃହର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଏକ ମୌଳିକ ହରମୋନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରି ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ଆଧାରରେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ।

ବିଶ୍ୱ IVF ଦିବସ ୨୦୨୪ (Getty)

World IVF Day 2024 ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ:-

ବିଶ୍ୱ ଆଇଭିଏଫ୍ ଦିବସର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ ହେଉଛି (Celebrating the role of embryologists in advancing IVF. Lifestyle) । ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଇଭିଏଫର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସାରେ ଭୃଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପାଳନ କରିବା । ବାସ୍ତବରେ, ଭୃଣ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଭୃଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱ IVF ଦିବସ ୨୦୨୪ (Getty)