ଘାତକ ସାଜିପାରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍; ଓଡ଼ିଶାରେ ୨-୮% ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯତ୍ନ ନନେଲେ ଯାଇପାରେ ଜୀବନ - Hepatitis Symptoms Prevention

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶରୀରରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଯକୃତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେତୁ ଅନେକ ଲୋକ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ପରି ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ହେପାଟାଇଟିସ B ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଘାତକ ରୋଗ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାନ୍ତି । ୮୭ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହି ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ । ତେବେ ଏହି ରୋଗର ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୮ ଜୁଲାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହେପାଟାଇଟିସ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ ଦିବସ ଅବସରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ।

ଘାତକ ସାଜିପାରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ (ETV Bharat Odisha)



ଓଡ଼ିଶାରେ ୨-୮% ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ

ତେବେ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହେପାଟାଇଟିସ୍‌ର ୫ଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ରହିଛି । ହେପାଟାଇଟିସ A, B, C, D ଏବଂ E । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଏବଂ C ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲିଭର ସିରୋସିସ ଏବଂ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ହେପାଟାଇଟିସ B ଏବଂ C ରୋଗରେ ବିଶ୍ୱରେ 3.04 ମିଲିୟନ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ୩୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ୨ ରୁ ୮ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ହେପାଟାଇଟିସ B ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦୃତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ।

ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ କଣ, ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ (Getty)



ହେପାଟାଇଟିସକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ