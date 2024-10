ETV Bharat / health

ସୁଗାର, ବ୍ଲଡପ୍ରେସର ପାଇଁ ଦାମୀ ବିଦେଶୀ ଫୁଡ୍ ନୁହେଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଲୋକାଲ୍ ସୁପରଫୁଡ୍

World food day: ମଣିଷ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାସଗୃହ । ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ, ସେମିତି ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ବରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ କ୍ଷୁଧା ସହ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 16 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ରହିଛି ''ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଅଧିକାର( Right to food for a better life and a better future ) । ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ବାରା 1945 ମସିହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନର ସ୍ଥାପନା ଦିବସକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏଦି ଦିନକୁ ବିଶ୍ବ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ରୂପ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ୍ (FAO) ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ବର ପ୍ରାୟ 2.8 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି । ଏଥିସହ ପାଖାପାଖି 600 ମିଲିୟନ ଲୋକେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କେମିକାଲ ଓ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଲୋକେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହୋଇ ବିଦେଶୀ ସୁପରଫୁଡକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାରକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ।

World food day 2024 (ETV Bharat)

ଜଣାଶୁଣା ଡାଏଟେସିଆନ ନେହା ଯଦୁବଂଶୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ହେଲ୍‌ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ତାହେଲେ ମହଙ୍ଗା ତଥା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଫୁଡ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ । କାରଣ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଡ୍ ସ୍ବାଦ ସହ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ । ବଡ କଥା ହେଲା ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ସୁପରଫୁଡ ବିଷୟରେ

ଚିଆ ସିଡ୍‌ରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଳସୀ ଓ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି:

ଡାଏଟେସିଆନ ନେହା ଯଦୁବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଚିଆ ସିଡସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଏଥିରେ ଓମେଗା-3 ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ହେଲେ ମହଙ୍ଗା ଚିଆ ସିଡସ୍‌ଠୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ ଅଳସୀ (flaxseeds) ଓ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି (basil seeds)। ଉଭୟ ପୋଷଣର ପାୱାରହାଉସ୍ । ଏହା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ବ୍ଲଡ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।

ବ୍ଲୁବେରୀ ନୁହେଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି: