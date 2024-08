ETV Bharat / health

ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି ? ଏହା ହୋଇପାରେ କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ନିରାକରଣ - world breastfeeding week 2024

By ETV Bharat Odisha Team

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଉଭୟ ମାଆ ଏବଂ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଜନ୍ମ ପରେ ଅତି କମରେ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପେଟ ଭରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶରୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଶୁ ମା'ର କ୍ଷୀର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମା' ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରସବ ପରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆସେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଆମାନେ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍, ଯାହା ମାଆ ଏବଂ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ । ଜାଣନ୍ତୁ,

ବିଶ୍ବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ (ETV Bharat Odisha)

ବିଶ୍ବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:

ମାଆ କ୍ଷୀରର ଗୁରୁତ୍ବ, ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ୧ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ବିଶ୍ବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ରେଷ୍ଟଫିଡ଼ିଂ ୱିକ୍‌ (World Breastfeeding Week) ପାଳନ ହୁଏ । ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଦିବସକୁ ୭୦ଟି ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରାୟ ୧୭୦ଟି ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ୧୯୯୦ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେବେ ଠାରୁ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ:

ପ୍ରତିବର୍ଷ 'ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ' ଏକ ଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଯେଉଁଥିରେ ଥିମ୍ ଚୟନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ 'ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଲାଇନ୍ସ ଫର ବ୍ରେଷ୍ଟଫିଡ଼ିଂ ଆକ୍ସନ' ଉପରେ ରହିଛି । ୨୦୨୪ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି 'Closing the gap: Breastfeeding support for all' । ଏହି ଥିମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ସହଜ କରିବା ।