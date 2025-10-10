ETV Bharat / health

ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ, ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା

ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଅଧିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳେ ? ଜାଣନ୍ତୁ

BEST FRUIT FOR MORNING BREAKFAST
BEST FRUIT FOR MORNING BREAKFAST
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025 at 2:37 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଆମେ ଜଳଖିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇବା, ତେବେ ଏହା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଯାହା ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖେ । ଆମର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଖାଲି ପେଟରେ, ସାରା ଦିନ ପାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିକର ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପେଟରେ କିଛି ଫଳ ଖାଇବା ଭଲ ।

ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପାଚିଲା ଫଳ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏନଜାଇମ, ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଅଧିକ ଉପାଦେୟ ।

BEST FRUIT FOR BREAKFAST
BEST FRUIT FOR BREAKFAST

ଅମୃତଭଣ୍ଡା: ଏହା ଏପରି ଏକ ଫଳ ଯାହା ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ପାପେନ୍ ନାମକ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ରହିଛି । NCBI ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହା ହଜମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଭଲ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଫାଇବରର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଏହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ତରଭୂଜ: ତରଭୂଜ ସବୁଠାରୁ ହାଇଡ୍ରେଟିଂ ଫଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ଲୌହ ଶୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ । ତରଭୂଜ ପୋଟାସିୟମ୍, କପର ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ C, A ଏବଂ B5ରେ ଭରପୂର । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତରଭୂଜ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ, ଯାହା ଚର୍ମକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ କରିଥାଏ । ତରଭୂଜ ଏପରି ଏକ ଫଳ ଯାହା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ, ଏହି ଫଳ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ । ତଥାପି ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

BEST FRUIT FOR BREAKFAST
BEST FRUIT FOR BREAKFAST

କମଳା: କମଳା ଭିଟାମିନ୍ ସି'ରେ ଭରପୂର । ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । କମଳାରେ ପ୍ରଦାହ-ରୋଧୀ ଗୁଣ ଥାଏ । କମଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ଥାଏ । ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଲୌହ ଶୋଷଣ ଏବଂ ମଧୁମେହ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତଥାପି କମଳା ଏସିଡିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପେଟ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇପାରେ ।

ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ: ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଭଲ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଫାଇବର ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି' ଭଳି ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ । ଏହା ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ପ୍ରଦାହ-ରୋଧୀ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

BEST FRUIT FOR BREAKFAST
BEST FRUIT FOR BREAKFAST

କଦଳୀ: କଦଳୀରେ ଫାଇବର ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ, ଭିଟାମିନ B6, ଏବଂ ଭିଟାମିନ C ପରି ଜରୁରୀ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ । 2019 ମସିହାରେ NCBI ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ "Health Benefit of Green Banana Consumption: A Systematic Review" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, କଦଳୀ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତଥାପି, ଡାକ୍ତରମାନେ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଲି ପେଟରେ କଦଳୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦାମ, ଓଟ୍ସ କିମ୍ବା ଦହି ସହିତ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ । ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)

