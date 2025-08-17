ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଭାବି ଭାବିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁ କୋଷିକା ଓ ଝିଲ୍ଲୀ ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ଆଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ହେଲେ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଏଲଡିଏଲର ମାତ୍ରା ବଢିଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସମୟେ ସମୟେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସଠିକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ । ପଢନ୍ତୁ ହୃଦରୋଗ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ନବୀନ ଭାମରୀ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ କିଛି ଗୁଗୁତ୍ବପୁର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ । ଅଧିକ ସମୟରେ ଲୋକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାଞ୍ଚ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ପରେ ହିଁ କରାଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ରୂପେ ନିଜର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ । ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କେଉଁ ବୟସରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ?
କେତେ ବର୍ଷରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ?
ଡ଼. ନବୀନ ଭାମରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ମାତ୍ରା ଯାଞ୍ଚ 20 ବର୍ଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଉପବାସ ସମୟରେ ଲିପିଡ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ରହୁଛି ତେବେ ପ୍ରତି 4-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ଇତିହାସ ରହି ଆସିଛି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇଥାଏ ।
ଆମେରିକାନ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନ(AHA) ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ 20 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ 4-6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । 45ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଓ 55ରୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇବା ଉଚିତ । ଏବଂ 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହୃଦରୋଗ, ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡିତ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇବା ଉଚିତ ।
ଅଧିକ ବିପଦ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ:
ଡ. ନବୀନ ଭାମରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ ଆଦି ରୋଗ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ମେଦବହୁଳତାରେ ପୀଡିତ । ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ଆଳସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ । ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ...
ପରିବାରରେ ହୃଦରୋଗ ଥିଲେ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ:
ଡ. ନବୀନ ଭାମରୀ କହିଛନ୍ତି, ମେଦବହୁଳତାରେ ଶିକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ହୃଦରୋଗର ଇତିହାସ ରହିଛି, ସେମାନେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଲିପିଡ ପ୍ରୋଫାଇଲର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଉଚିତ । ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏହା ସହିତ ଯଥା ସମ୍ଭବ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ।
(Disclaimer:ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା ETV Bharatର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ।)