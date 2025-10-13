ETV Bharat / health

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କ'ଣ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ, କାରଣ ଓ ପ୍ରତିକାର

ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ (WHO) ଦେଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ । ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ...

what is cervical cancer symptoms causes prevention WHO report india
what is cervical cancer symptoms causes prevention WHO report india (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 5:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Cervical Cancer ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ରୋଗ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଶେଷ କରି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏହି କର୍କଟ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ସଚେତନ ହେବା କଥା, ସେତିକି ନୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ରୋଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର:

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ତଥ୍ଯ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟରେ ପ୍ରାୟ 600,000 ନୂଆ ମହିଳା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 300,000 ମହିଳା ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି । ଏହି ରୋଗ ଗର୍ଭାଶୟର ତଳ ଭାଗରେ ହୁଏ । ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅଟେ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ସେଲ୍ କର୍କଟ, ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠରେ ପତଳା, ସମତଳ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ।

ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆଡେନୋକାର୍ସିନୋମା, ଯାହା ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ବିକଶିତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକାର ବିରଳ କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିପାରେ। ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ନାମକ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ। ଏହି ଭାଇରସ୍ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଭାଇରସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗର୍ଭାଶୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

କେଉଁମାନେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ?

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆପେ ଆପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଏ । ଏହି ରୋଗ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ଏକାଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ HPV ସଂକ୍ରମିତ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ବଢ଼ିଥାଏ। ଧୂମପାନ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଭାରତରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ :

ଭାରତରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହେଉଛି କାରଣ 25 ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା କେବଳ ଭାରତରୁ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାର ମାମଲା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହି କର୍କଟ ମାନବ ପାପିଲୋମାଭାଇରସ୍ (HPV) ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ । ଏହି ଭାଇରସ୍ HIV, ସିଫିଲିସ୍, କ୍ଲାମିଡିଆ ଏବଂ ଗନୋରିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା । ଧୂମପାନ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରୋଗର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଟୀକାକରଣ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏହି କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିପାରିବ । ତଥାପି, ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?

ଆରଏମଏଲ ହସ୍ପିଟାଲ ସହାୟକ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ସାଲନି ଚଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ ତଥାପି, ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ, କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏହି ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ । ଏହା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ପର୍କ ପରେ କିମ୍ବା ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ହୋଇପାରେ ।

ସେମାନଙ୍କ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମ୍ପର୍କ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ମହିଳା ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଭୋକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଫୁଲିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଫୁଲା ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସୂଚିତ କରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଟେଲି ମାନସକୁ ଆସୁଛି ଘନଘନ କଲ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଫଳ, ମିଳିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କି ? ଅଣଦେଖା କଲେ ହୋଇପାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗ

କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ?

  • ଏହା 9 ରୁ 26 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।
  • ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ପାପ୍ ସ୍ମିଅର୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
  • ଧୂମପାନ ଏବଂ ତମାଖୁ ସେବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
  • ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ।
  • ଅସାଧାରଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

CERVICAL CANCER IN INDIAWHAT IS CERVICAL CANCERWHO REPORT CERVICAL CANCERଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟCERVICAL CANCER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.