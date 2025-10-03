ଥାଇରଏଡକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ
ଥାଇରଏଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ
Published : October 3, 2025 at 5:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ଯୋଗୁଁ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଆମେରିକୀୟ ଥାଇରଏଡ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଇପରଥାଇରଏଡିଜ୍ମ କିମ୍ବା ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଏକ ବ୍ୟାଧି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ୟ ରୋଗ ତୁଳନାରେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଥାଇରଏଡ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଦୃତ ଓଜନ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏହା ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ୍ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ୍ ?
- ସୋୟା ଉତ୍ପାଦ ବା ସୋୟା-ଭିତ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା;- ସୋୟା କ୍ଷୀର ଏବଂ ଟୋଫୁ ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ । ତେଣୁ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୋୟାକୁ ନଖାଇବା ସବୁଠୁ ଭଲ ।
- ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି ଏବଂ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଧିରେ ଧିରେ ହ୍ରସ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । ତେଣୁ ସେମାନେ ଚିନି, ମିଠା ଏବଂ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଏଡ଼ାଇ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।
- ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ଷତି କରିପାରେ ।ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ।
- ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବ୍ରୋକୋଲି ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷକରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
- ଚା' ଏବଂ କଫିରେ ରହିଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍, ଥାଇରଏଡ୍ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଗ୍ରହଣକୁ ସୀମିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
- ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗୀମାନେ ତେଲିଆ ଏବଂ ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ୍ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଚଳିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।
- ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଲାଲ ମାଂସ ଏବଂ ଅଧିକ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ।ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଚର୍ବି ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ହାଇପରଥାଇରଏଡ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ?
- ଭୋକ ହ୍ରାସ
- ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି
- ସହଜରେ ଥକ୍କାପଣ
- କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ
- ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଅନିୟମିତତା
- କେଶ ଝଡ଼ିବା
- ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ
- ଥଣ୍ଡା ଅସହିଷ୍ଣୁତା
ହାଇପରଥାଇରଏଡ ଲକ୍ଷଣ
- ଓଜନ ହ୍ରାସ
- ନିଦ୍ରା
- ହାତ ହଲାଇବା
- ମାନସିକ ଚାପ
- ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭବ
- ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ
- ଅନିୟମିତ ଋତୁଚକ୍ର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏହି କାରଣରୁ ବଢୁଛି ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା, କିପରି ନେବେ ହାର୍ଟର ଯତ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏସବୁ ରୋଗ ରହିବ ଦୂରରେ !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣ, କେରଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ )