ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନ ଅଭାବ, ବଢେ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା
ଆମ ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଟାମିନ ବିଷୟରେ ।
Published : September 11, 2025 at 5:11 PM IST
This Vitamin Deficiency Leads to Heart Attack, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ହୃଦରୋଗ କେବଳ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇରହିନାହିଁ, ଏହା କବଳରେ ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କେତେ ଯୁବକ ଅସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅସମୟରେ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି । ତେବେ ହୃଦଘାତ ପଛରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ରକ୍ତଚାପ ଓ ଡାଇବେଟିସକୁ କାରଣ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି ଏକ ଭିଟାମିନ ଅଛି, ଯାହାର ଅଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହୃଦୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଟାମିନ ବିଷୟରେ...
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡି(Vitamin D) ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସଫରସର ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ହେଲେ ଏହାର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲେ ଶରୀରର ହୃଦୟ ଓ ହାଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏପରି କୁହାଯାଏ, ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲେ ହୃଦରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବରେ ଶରୀରର ରକ୍ତଚାପ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼େ । ଏପରି ହେବା ଫଳରେ ରକ୍ତନଳୀ ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଆଗକୁ ଯାଇ ହୃଦରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
ଭିଟାମିନ ଡ଼ି ଅଭାବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ କିପରି:
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭିଟାମିନ ଡ଼ି ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାଡ଼ ଓ ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ, ବାରମ୍ବାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କି ? ତେବେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡ଼ି ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ନିଦ ନ ହେବା:
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଟାମିନ ଡ଼ି ଅଭାବରେ ସଠିକ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ । ବାରମ୍ବାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ । ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ଅଭାବ ହେଲେ ଶରୀର ମେଲାଟୋନିନ ନାମକ ହର୍ମୋନ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ତିଆରି କରିପାରି ନଥାଏ । ଫଳରେ ଆମର ନିଦ୍ରା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।
ହାତ, ଗୋଡ଼ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ କଷ୍ଟ:
ଭିଟାମିନ ଡ଼ି କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଭିଟାମିନ ଡ଼ି ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି ହୁଏ । ବିଏମସି ମସ୍କୋସ୍କେଲିଟଲ ଡିସ୍ଅର୍ଡର୍ସରେ (BMC Musculoskeletal Disorders) ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ଅଭାବରେ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ଆଦିରେ କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ଅଭାବ ଏପରି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ:
|ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି 15 ମିନିଟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବସନ୍ତୁ ।
|ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
|ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
|ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ସ୍ତର କମ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।
|ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ଅଭାବକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ।)