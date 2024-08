ETV Bharat / health

ଶିଶୁଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଭୟଙ୍କର ଚର୍ମରୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ନେବେ କୋମଳ ତ୍ବଚାର ଯତ୍ନ - How To Cure Rashes On Babies Skin

Rashes On Babies Skin ( ETV Bharat Odisha & Getty Images )

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ମରୋଗ ଦେଖାଯାଏ । ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଶିଶୁର ଚର୍ମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲାର୍ଜି ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ହୋଇଯାଏ । ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରାସ୍(RASH)କୁହାଯାଏ । ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ହୋଇଥାଏ ରାସ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ, ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତର ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାଥ । Rashes On Babies Skin (Getty Images)

ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ?

"ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧି ବିଧାନ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଶିଶୁଟିର ଶରୀରକୁ ପାଣି କପଡ଼ାରେ ପୋଛିବା ସହ ଜନ୍ମର ୧୨ ଦିନ ଶିଶୁକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ । ଆଉ କେହି ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥିବା କହି ଗାଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ମଇଳା ନଥାଏ । ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହାର ମୁଣ୍ଡରେ 'ବର୍ନିଂ ସ୍କାଜିଓକ୍ସା' ରହିଥାଏ ଯାହା ଶିଶୁଟି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ଶିଶୁକୁ ଉଷୁମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଶିଶୁକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗାଧୋଇ ନଦେଇ ଏହାକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ସଫା କପଡ଼ାରେ ପୋଛିଦେବା ଉଚିତ। ନବଜାତକକୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧୋଇଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମି ଯାଇଥାଏ । ଶିଶୁର ତାପମାତ୍ରା ହିଁ ତା'ର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଏହି ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବଜାତକଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ" ବୋଲି ଡ଼ଃ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । Rashes On Babies Skin (Getty Images)

ଜନ୍ମରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିବା RASH ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ?

"ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ବୟସ ନେଇ ଚର୍ମ ରୋଗ ବା RASH ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବାର ତିନି ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାତକର ଶରୀରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଲି ଦାନା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଏନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ" ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ । ଏହାର କିଛିଦିନ ପରେ ନବଜାତକର ଶରୀରରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦାନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଏଥିରୁ ପୂଜ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗାଁରେ ପୂଜ ପାଣି ଦେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ।



ବୟସ ବଢିଲେ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ Rash ? Rashes On Babies Skin (Getty Images)

ଶିଶୁର ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଶରୀରରେ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଓ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଶରୀରରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଆଲାର୍ଜି ଓ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଯେପରିକି ଶିଶୁଟି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଶିଶୁକୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ 'ଅଗିଆ ବାତ' ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମରେ ଏହାକୁ 'ଅଟିକାରିଆ' ବୋଲି କହିଥାଉ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଶିଶୁଦେହରେ କଏନ ବା ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଫଳି ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଶିଶୁର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ।

ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗ: "ସାଧାରଣତଃ ଟି ଇନଫେକ୍ସନ କାରଣରୁ ଶିଶୁ ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ଇନଫେକ୍ସନ, ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଓ ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ । ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇନଫେକ୍ସନ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫଳି ଯାଇଥାଏ । ଏହା ମିଳିମିଳା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ ବି, ମିଳିମିଳା ନୁହେଁ ଏହା ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ । ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମରେ 'ଟିନିଆ' କୁହାଯାଏ । ଶିଶୁ ଦେହକୁ ପରିବାରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ କିମ୍ବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ରିଙ୍ଗ ସାଇଜର ହୋଇ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ଫଳିଥାଏ ।

ବର୍ଷାଦିନେ ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ରୋଗ ସମୂହ:

ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାଇରାଲ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଝାଡା ଓ ବାନ୍ତି ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟାଇଫଏଡ୍ ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ-A ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଣେ ଶିଶୁଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।" Rashes On Babies Skin (Getty Images) ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ:

"ଏବେ 'ଟିଙ୍କ କାମୁଡା ବା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ' ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ ହାଇଗ୍ରେଡ ଫିଭର ସହ ଶିଶୁ ନିସ୍ତେଜ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବାନ୍ତି ଓ ପେଟ କାମୁଡିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଦେଲେ ରୋଗ କମିନଥାଏ । ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ରହିଲେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବା ପରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...ଆଲାର୍ଜି କାହିଁକି ହୁଏ ? ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ କେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣାଇବେ, ଜାଣନ୍ତୁ - Allergies And Its Prevention

ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚର୍ମରୋଗର ନିରାକରଣ:

"ଶିଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚର୍ମ ରୋଗ ବା ରାସ ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ । ସେହିପରି ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଶିଶୁଟି ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ସାଧାରଣତଃ Doxycycline ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଔଷଧର ୭ ଦିନିଆ କୋର୍ସରୁ ଦୁଇଟି ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ଶିଶୁଟି ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ । ସେହିପରି ବର୍ଷାଦିନେ ଶିଶୁକୁ ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ କଭର କରି ରଖିବା ସହ ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଉଥିବା ଏବଂ ଧରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସବୁବେଳେ ହାତକୁ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ" ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭଶ୍ରୀ ।

