ଏହି ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ ହଳଦିଆ ପଡେ ଦାନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ
ଏହି ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଥାଏ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ।
Teeth Turning Yellow, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଫା ଏବଂ ଚମକଦାର ଦାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବକୁ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ବହୁଲୋକ ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ହଳଦିଆପଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ଦିନକୁ 2 ଥର ବ୍ରଶ କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତି । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭିଟାମିନ ଅଭାବରୁ ଆପଣ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଦୈନିକ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡୁଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣକୁ ବୁଝିବା ।
ଏଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ:
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ D ଶରୀରରେ ନଥିଲେ ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମର ଅବଶୋଷଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଦାନ୍ତର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ବା ଏନାମେଲ (Enamel) ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ବାରା ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଥାଏ । ଆପଣ ଭଲଭାବେ ବ୍ରଶ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ଦିଶେ ତେବେ ଏହା ଭିଟାମିନ Dର ସଂକେତ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭିଟାମିନ Dର ସ୍ରୋତ:
ଭିଟାମିନ D ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଅଟେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ଏହାର ଅଭାବରେ ଶରୀରର ବହୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭିଟାମିନ Dର ବଡ଼ ସ୍ରୋତ । ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
ଭିଟାମିନ D ଅଭାବରେ ଏହି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ:
- ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ D ଅଭାବ ଦେଖାଗଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢିଯାଏ ।
- ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି । ଶରୀର ଓ ଚେହେରାରେ ଚର୍ମ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ।
- ଶରୀରର ହାଡ଼ରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଏହା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥିବା ସୂଚାଇଥାଏ ।
- ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ।
- ଭିଟାମିନ Dର ମାତ୍ରା ଶରୀରରେ କମ୍ ହେଲେ ସର୍ବଦା ଥକ୍କାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
- ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଦ ହେବା ଏବଂ ଉଦାସୀନତାର ଶିକାର ହେବା ଭିଟାମିନ D କମ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ।
ଏପରି ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ଭରଣା କରନ୍ତୁ:
|ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପ୍ରଣାଳୀରେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
|କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ ଡ଼ିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ।
|ଭିଟାମିନ Dର ମାତ୍ରା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାଛର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ।
|ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଛତୁ ଏବଂ କନ୍ଦମୂଳ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସଠିକ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
|କଦଳୀରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଅମ୍ ରହିଥାଏ । ଯାହା ଭିଟାମିନ D କୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଗରମ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କହଳୀ ଦୈନିକ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ।
|ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ D ରହିଛି । ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ B ଓ C ସହିତ ଭିଟାମିନ D ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ।
