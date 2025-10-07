ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଉପରେ ପକାଇପାରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ
କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଡିମେନ୍ସିଆର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।
Published : October 7, 2025 at 9:58 PM IST
Top 5 nutrients for the brain, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀରରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଶରୀରର ସୁପରିଚାଳନା ସମସ୍ତ ଭିଟାମିନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜିକାଲି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ନେସିଆ ଏବଂ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଜିନ୍ ଗତ କାରଣ ଦାୟୀ । ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରି ରୋଗର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ହୃଦୟସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ-
1. ଭିଟାମିନ B 12:
ଏହି ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ ଅଲଜାଇମର୍ ରୋଗ, ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ଡିଏନ୍ଏର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ B 12 ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଅଟେ । ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ B 12ର ମାତ୍ରା ସଠିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ B 12 ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେ । ଶାକାହାରୀମାନେ ଭିଟାମିନ ଟାବଲେଟ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।
2. ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍:
ଓମେଗା 3 ଆମର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ଏହାର ଅଭାବରେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାର ଅଭାବ ହୃଦୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଉଦାସିନତା(Depression), ବାଇପୋଲାର ରୋଗ(bipolar disorder) ଓ ଡିମେନ୍ସିଆ(dementia) ଭଳି ମାନସିକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ପରିମାଣ ସଠିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଥିବା ମାଛ, ୱାଲନଟ୍ସ, ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡସ୍, ଚିଆ ସିଡସ୍ ଆଦିକୁ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
3. ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍:
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ । ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ନେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍(oxidative stress) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବିନ୍ସ, ମଞ୍ଜି, କାଜୁ ଏବଂ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟରେ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ।
4. ଭିଟାମିନ D:
ଆମ ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତୁକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବାରେ ଭିଟାମିନ D ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଭିଟାମିନ D ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଛତୁ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦୈନିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
5. ଭିଟାମିନ E:
ଭିଟାମିନ E ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଅଟେ । ଏହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ଏହା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତୁଗୁଡି଼କୁ ପ୍ରଦାହରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଭିଟାମିନ୍ E ଅଭାବରେ ବୟସର ଛାପ ଶିଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବରେ ଅଲଜାଇମର ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ । ଏହାର ପରିମାଣ ଶରୀରରେ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାଗ, ଆଭୋକାଡୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, ହେଜେଲ ନଟ୍ସ, ଏବଂ ଆଲମଣ୍ଡର ସେବନ କରନ୍ତୁ ।
