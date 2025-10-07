ETV Bharat / health

ଏହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ଉପରେ ପକାଇପାରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ

କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଡିମେନ୍ସିଆର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ।

These nutrient deficiencies can affect brain function
These nutrient deficiencies can affect brain function (Getty Images)
Top 5 nutrients for the brain, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀରରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଶରୀରର ସୁପରିଚାଳନା ସମସ୍ତ ଭିଟାମିନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ । ଆଜିକାଲି ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ନେସିଆ ଏବଂ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଭଳି ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଜିନ୍ ଗତ କାରଣ ଦାୟୀ । ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରି ରୋଗର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ, ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ହୃଦୟସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରର ସଠିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ-

1. ଭିଟାମିନ B 12:

ଏହି ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ ଅଲଜାଇମର୍ ରୋଗ, ପାର୍କିନସନ୍ ରୋଗ ଏବଂ ସ୍ମରଣଶକ୍ତିରେ ହ୍ରାସ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓ ଡିଏନ୍‌ଏର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ B 12 ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଅଟେ । ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ B 12ର ମାତ୍ରା ସଠିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ B 12 ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଖାଇପାରିବେ । ଶାକାହାରୀମାନେ ଭିଟାମିନ ଟାବଲେଟ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ।

2. ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍:

ଓମେଗା 3 ଆମର ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ଉପାଦାନ ଅଟେ । ଏହାର ଅଭାବରେ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ । ଏହାର ଅଭାବ ହୃଦୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଉଦାସିନତା(Depression), ବାଇପୋଲାର ରୋଗ(bipolar disorder) ଓ ଡିମେନ୍ସିଆ(dementia) ଭଳି ମାନସିକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡର ପରିମାଣ ସଠିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଥିବା ମାଛ, ୱାଲନଟ୍ସ, ଫ୍ଲାକ୍ସ ସିଡସ୍, ଚିଆ ସିଡସ୍ ଆଦିକୁ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।

3. ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍:

ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ । ଆମର ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ନେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍(oxidative stress) ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବିନ୍ସ, ମଞ୍ଜି, କାଜୁ ଏବଂ ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟରେ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ।

4. ଭିଟାମିନ D:

ଆମ ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତୁକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବାରେ ଭିଟାମିନ D ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଭିଟାମିନ D ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଛତୁ, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦୈନିକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

5. ଭିଟାମିନ E:

ଭିଟାମିନ E ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଅଟେ । ଏହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ଏହା ସ୍ନାୟୁତନ୍ତୁଗୁଡି଼କୁ ପ୍ରଦାହରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଭିଟାମିନ୍ E ଅଭାବରେ ବୟସର ଛାପ ଶିଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏବଂ ଏହାର ଅଭାବରେ ଅଲଜାଇମର ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ । ଏହାର ପରିମାଣ ଶରୀରରେ ସଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାଗ, ଆଭୋକାଡୋ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି, ହେଜେଲ ନଟ୍ସ, ଏବଂ ଆଲମଣ୍ଡର ସେବନ କରନ୍ତୁ ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ )

