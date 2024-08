ETV Bharat / health

ଜାତୀୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପକ୍ଷ 2024; ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଏ ନୂଆ ଜୀବନ - National Eye Donation Fortnight

By ETV Bharat Odisha Team

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚକ୍ଷୁଦାନ ମହତ୍ ଦାନ । ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର 4ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ଜୀବିତ ଥାଏ । ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯିବା ଫଳରେ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ସୁନ୍ଦର ସଂସାରକୁ ଦେଖିପାରେ । ହେଲେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା କିମ୍ବା ଭୟ ଓ ଦ୍ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ଅଗଷ୍ଟ 25ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଜାତୀୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପକ୍ଷ' ପାଳନ କରାଯାଏ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ( National Programme for the Control of Blindness) ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନରେ ଏହି 'ଜାତୀୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପକ୍ଷ' ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯିଏକି ନିଜ ଆଖିଦାନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।

ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ବ:

ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବା ଏକ ନିସ୍ବାର୍ଥପର ଏବଂ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସମାଜରେ ସକରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କର୍ଣ୍ଣିଆ ବା ସ୍ବଚ୍ଛପଟଳ ଦାନ କରିବାକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କହନ୍ତି । କର୍ଣ୍ଣିଆ ହେଉଛି ଆଖିର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଆଖିକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କଲେ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ । ଆଖି ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ଆଘାତ, କିମ୍ବା ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିଦୋଷରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଚକ୍ଷୁର ସ୍ବଚ୍ଛପଟଳ ମୃତ୍ୟୁର 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ।

ଜଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାଏ । କର୍ଣ୍ଣିଆଲ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁଣିଥରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇବା ସହ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଥାନ୍ତି । ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦ୍ବାରା କର୍ଣ୍ଣିଆଲ ବ୍ଲାଇଡନେସ୍, କେରାଟୋକନସ୍, ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ହର୍ପିଜ କାରଣରୁ ଦାଗ ଭଳି କର୍ଣ୍ଣିଆଲ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

କିଏ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ ?

ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣିଆ ଦାନ କରିପାରିବେ । ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ, କିଡନୀ ରୋଗୀ ବି ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ । ଆଗରୁ କେହି ନିଜ ଆଖି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟଠାରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ, କାରଣ କର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରକ୍ତବାହିକା ନଥାଏ ।

ତେବେ ଏଡସ୍, ହେପାଟିଇଟିସ୍ ବି ଏବଂ ସି, ରାବିସ, ଲିଉକେମିଆ, ଟେଟାନସ, କଲେରା, ଏନସେଫାଲାଇଟିସ ଭଳି ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

ଚକ୍ଷୁଦାନର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଭାରତରେ କେବେ ?

1905 ମସିହାରେ ଡାକ୍ତର ଏଡୁଆର୍ଡ କନରାଡ ଜିର୍ମ ପ୍ରଥମ ସଫଳ କର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କରିଥିଲେ, ଏଥିରୁ ହିଁ ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ(Eye banking) ଧାରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଖି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ତାଙ୍କ ଆଖି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ।

1948 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଡ଼ ଆର.ଇ.ଏସ୍. ମୁଥିହ (R.E.S. Muthiah ) କର୍ଣ୍ଣିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ପ୍ରତି ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (EBAI) ଭାରତରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଓ ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଟେ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁଦାନ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଡ଼ ମୁଥିହଙ୍କ ଦ୍ବାରା 1945ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ରିଜିଓନାଲ ଇଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଅପଥାଲମୋଲୋଜିଠାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା । 1960ରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ କର୍ଣ୍ଣିଆ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ ପ୍ରଫେସର ଆରପି ଧଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭାରତରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ ସଂଖ୍ୟା: