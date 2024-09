ETV Bharat / health

ଚା' ଓ କଫି ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ - which is less better Tea or Coffee

By ETV Bharat Health Team Published : 2 hours ago

ଚା' ଓ କଫି ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀର ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ( ETV Bharat )

चाय और कॉफी के फ़ायदों या नुकसान को जानने के लिए दुनिया भर में कई शोध किए गए हैं और वर्तमान में भी कई शोध किए भी जा रहे हैं. जिनमें से कुछ संतुलित मात्रा में चाय के सेवन को बेहतर बताते हैं क्योंकि उसमें कैफीन कम होता है वहीं कुछ शोध कुछ अन्य फ़ायदों को देखते हुए संतुलित मात्रा में कॉफी के सेवन को बेहतर मानते हैं. चाय और कॉफी में से कौन ज्यादा नुकसानदायक है इसके बारे में जानने के लिए जरूरी है कि पहले यह जाना जाय कि उनके गुण तथा नुकसान क्या है तथा सेहत को उनका सेवन किस तरह से प्रभावित कर सकता है. चाय और कॉफी में से क्या है कम नुकसानदायक और सेहत के लिए बेहतर? चाय और कॉफी दुनियाभर के सबसे लोकप्रिय पेय पदार्थों में से हैं. दुनिया भर में विशेषकर भारत में लोग सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी के साथ करना पसंद करते हैं. यहां तक की लोगों में इनकी लत तक देखी जाती हैं, जैसे जब तक वे अपनी आदत अनुसार सुबह उठने के बाद चाय या कॉफी ना पी ले उनका पेट साफ नहीं होता, या उन्हे सुबह आलस को त्यागने में परेशानी होती हैं, और कई लोग तो दिन में एक्टिव रहने के लिए कई-कई कप चाय या कॉफी पी लेते हैं. जानकारों की मानें तो हालांकि कम या ज्यादा मात्रा में ही सही लेकिन दोनों ही पेय में कैफीन होता है, जो शरीर और मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद तो करता है लेकिन कई बार इनका ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर सेहत को नुकसान भी पहुंचता है. इसके अलावा इन दोनों पेय में कुछ अन्य गुण या नुकसान पहुंचाने वाले तत्व भी होते हैं जो सेहत को काफी प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि चाय और कॉफी में से कौन सा पेय कम नुकसानदायक है और सेहत के लिए बेहतर है. चाय या कॉफी: कौन है बेहतर? नई दिल्ली की आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉ दिव्या शर्मा बताती हैं कि सेहत के लिए चाय और कॉफी दोनों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं. अगर आप कैफीन के हल्के प्रभाव के साथ एक स्वस्थ विकल्प चाहते हैं, तो चाय एक बेहतर विकल्प हो सकती है. खासकर ग्रीन टी और हर्बल टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं और कम कैफीन युक्त होती हैं. दूसरी ओर, अगर आप ऊर्जा के त्वरित स्रोत की तलाश में हैं और आपका मेटाबॉलिज्म तेज करना चाहते हैं, तो कॉफी आपके लिए लाभकारी हो सकती है. वह बताती हैं कि चाय और कॉफी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल होते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. हालांकि, दोनों के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं चाय-कॉफी के फायदे व नुकसान डॉ दिव्या शर्मा बताती हैं कि चाय के अलग-अलग प्रकारों के व कॉफी के अलग-अलग फायदे और नुकसान हो सकते हैं.जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं. · चाय के फायदे Ø एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर: चाय में कैटेचिन और फ्लेवोनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं. इससे कैंसर और हृदय रोगों का खतरा कम होता है. Ø कम कैफीन: चाय में कॉफी के मुकाबले कम कैफीन होता है, जिससे यह शरीर पर हल्का प्रभाव डालता है और नींद को प्रभावित किए बिना ताजगी प्रदान करता है. Ø वजन घटाने में सहायक: ग्रीन टी जैसे कुछ प्रकार की चाय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है. Ø मस्तिष्क को आराम: चाय में एल-थियानिन नामक अमीनो एसिड होता है, जो मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव को कम करता है. · चाय के नुकसान Ø अत्यधिक सेवन से एसिडिटी: अधिक मात्रा में चाय पीने से पेट में एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है. Ø दांतों पर दाग: लगातार चाय पीने से दांतों पर पीले दाग लग सकते हैं. · कॉफी के फायदे Ø ऊर्जा बढ़ाने में सहायक: कॉफी में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो मस्तिष्क को सतर्क रहने और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है. यह आलस्य को दूर कर काम पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है. Ø अच्छी मेटाबॉलिज्म: कॉफी मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करती है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिल सकती है. Ø डायबिटीज का खतरा कम: नियमित रूप से नियंत्रित मात्रा में कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है, क्योंकि यह शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है. Ø पार्किंसंस रोग में लाभदायक: कुछ अध्ययन बताते हैं कि कॉफी पीने से पार्किंसंस रोग का खतरा कम होता है. · कॉफी के नुकसान Ø नींद में खलल: कॉफी में अधिक कैफीन होता है, जो रात में नींद में बाधा डाल सकता है और अनिद्रा की समस्या पैदा कर सकता है. Ø अत्यधिक सेवन से चिंता: अधिक मात्रा में कॉफी पीने से हृदय गति बढ़ सकती है जो चिंता व घबराहट का कारण बन सकती है. Ø एसिडिटी की समस्या: कॉफी का अधिक सेवन पेट में एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या को बढ़ा सकता है. संतुलित मात्रा में ही करें सेवन डॉ दिव्या शर्मा बताती हैं कि चाय हो या कॉफी, दोनों के अपने अलग-अलग फायदे और नुकसान है. आप उनका चयन अपनी पसंद अनुसार कर सकते हैं लेकिन बहुत जरूरी है कि उनका सेवन संतुलित मात्रा में ही किया जाए. किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन हानिकारक हो सकता है. खासकर यदि लगातार या दिन में कई बार चाय और कॉफी पीने की आदत लग जाए तो यह सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए बहुत जरूरी हैं कि अपनी सीमाओं को समझें और अपने शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार ही इन पेय पदार्थों का सेवन करें. जहां तक संभव हो दिन में दो से तीन कप से ज्यादा चाय या कॉफी, दोनों को ही पीने से बचना चाहिए. वहीं ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा मात्रा में चाय या कॉफी पीते हैं और उन्हे लगातार एसिडिटी, सिरदर्द या किसी भी अन्य प्रकार की समस्याएं महसूस हो रही हों तो उन्हे चिकित्सक से संपर्क जरूर करना चाहिए.