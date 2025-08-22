ETV Bharat / health

ତ୍ବଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ? ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା

ତ୍ବଚାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ହୋଇପାରେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ?

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 22, 2025 at 2:44 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶରୀରରେ କିଡନୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହା ରକ୍ତ ସଫା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାମ କରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶରୀରରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଚର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ତ୍ବଚାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ, ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି । ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ, ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଚର୍ମରେ ଫୋଟକା କିମ୍ବା ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ କେବଳ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ଏଗୁଡ଼ିକ କିଡନୀ ରୋଗ କିମ୍ବା କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁୟରର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା କିଡନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସମଗ୍ର ଶରୀର ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ । ଯଦି କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଡନୀରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତ୍ବଚାରେ କ’ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?

  • ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ପତଳା ଦେଖାଯିବା:

ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଡରମାଟୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ,କିଡନୀରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଚର୍ମରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ହେବା । ଯେତେବେଳେ ବୃକକ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ଥାଏ, ତ୍ୱଚା ବହୁତ ଶୁଷ୍କ, ରୁକ୍ଷ ଏବଂ କଠିନ ହୋଇଯାଏ । ତ୍ୱଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃକକରେ ସମସ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ । ତ୍ୱଚା ସହଜରେ ଫାଟିଯାଏ । କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ, ତ୍ୱଚା ମାଛ ଚର୍ମ ପରି କ୍ଷତ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗେ । ତ୍ୱଚାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଡାଏଲିସିସ୍ କିମ୍ବା ବୃକକ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିୟମିତ ମଇଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଆରାମ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିପାରିବେ ।

  • ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସମସ୍ୟା:

କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ତ୍ୱଚାରେ ବହୁତ କୁଣ୍ଡାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି କୁଣ୍ଡାଇ କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନରାତି ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଲଗାତାର କୁଣ୍ଡାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାନ୍ତୁ । ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବୃକକ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ ।

ଆମେରିକୀୟ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଡରମାଟୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ, କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଚର୍ମରେ ଲଗାତାର କୁଣ୍ଡାଇ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଫୋଟକା, ଚର୍ମ ଘନ ହେବା ଏବଂ ଫୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

  • ଚର୍ମର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା:

ଯଦି କୌଣସି କିଡନୀ ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଚର୍ମରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ । ଏହା ଚର୍ମକୁ ହଳଦିଆ, ଧୂସର କିମ୍ବା ମାଟିଆ ଦେଖାଯାଏ । କୁଣ୍ଡାଇ ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଘନ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା କଠିନ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏହା କ୍ଷତ କିମ୍ବା ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚର୍ମରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଚର୍ମରେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

  • ଆଖି ସହିତ ଶରୀରର ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ:

ଯଦି କିଡନୀରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଶରୀରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ତରଳ ଏବଂ ଝାଳ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପାଦ, ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ କିମ୍ବା ଆଖିପତା ଚାରିପାଖରେ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ଚର୍ମ ଟାଣି ହୋଇ ଫୁଲିଯାଏ । ପାଦରେ ଜୋତା ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

  • ସ୍କେଲିଂ ଫୋଟକା ଦେଖାଯିବା:

ଯଦି କିଡନୀରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତେବେ ଚର୍ମରେ ଛୋଟ ଗମ୍ବୁଜ ଆକୃତିର ସ୍କେଲିଂ ଫୋଟକା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ । ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଡନୀ ରୋଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଏପରି ଫୋଟକା ଦେଖାଯାଏ । ଯଦି ଏ ଗୁଡ଼ିକ ରୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଏ ଗୁଡ଼ିକ ଦାଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)

ଫିଚର

