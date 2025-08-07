ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୃଦଘାତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହୃଦୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳୁନାହିଁ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଜୀବନଘାତକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
ହୃଦଘାତକୁ କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଥିରେ ଧମନୀରେ ପ୍ଲାକ୍ ଜମା ହୁଏ । ଏହା ଧମନୀକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ହୃଦୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯଦି ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ବାରମ୍ବାର ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହେବାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହାର୍ଟବ୍ଲକ ଲକ୍ଷଣ । ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ଏବଂ ପାଦ ଥଣ୍ଡାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ ।
ପ୍ରାୟତଃ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ହେବା
NHS ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅନୁସାରେ, ପାଦ ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ,ଯେତେବେଳେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ତହୀନତା, ଉଚ୍ଚ ଶର୍କରା, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିମ୍ବା ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ରହିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ୍ ବି-୧୨ ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ପାଦରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ପାଦକୁ ଏହିପରି ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ ରୋକନ୍ତୁ
ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା ପାଦ ରହିଥାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ । ପାଦକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପାଦରୁ ଥଣ୍ଡା ଶରୀରର ଉପର ଅଂଶକୁ ପହଞ୍ଚେ । ଏହା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସମେତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଏବଂ ଆଇରନ ଅଭାବ
ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା ଇଣ୍ଟରଭେନସନାଲ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାୟକୱାଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଏବଂ ଆଇରନ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପାଦ ଥଣ୍ଡା କରିପାରେ । ତେଣୁ, ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ପାଦରେ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କମ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପାଳଙ୍ଗ, ବିଟ୍ରୁଟ୍, ବ୍ରୋକୋଲି ଏବଂ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଏଗୁଡ଼ିକର ସେବନ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଚିକିତ୍ସା
ଥଣ୍ଡା ପାଦ ପାଇଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ । ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହର ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରେ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପାଦକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ । ତା'ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବାଲ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ଚାପ କମିଯିବ ।
ବ୍ୟାୟାମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଉପଚାର । ଘରୋଇ ଉପଚାର ସହିତ, ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ ପାଦ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।
ପାଦକୁ ଉଷ୍ମ ରଖିବା ପାଇଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ଟିପ୍ସ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ଉଷ୍ମ ତେଲରେ ପାଦ ମାଲିସ୍ କରନ୍ତୁ । ଉଷ୍ମ ସୋରିଷ ତେଲ, ରୋଜମେରୀ କିମ୍ବା ଅଲିଭ୍ ତେଲରେ ପାଦ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ । ଅଦା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଅଦା ମିଠା କିମ୍ବା ଅଦା ଖଣ୍ଡ ଚୋବାଇବା ଭଲ।
ହୃଦଘାତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା...
- ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ
- କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ, ଦୁର୍ବଳତା
- ଘୁଞ୍ଚା
- ଗୋଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବୋହିବା
- ବଦହଜମୀ, ଛାତିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା
(Disclaimer:ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତଥାପି, ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।)
