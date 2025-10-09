ନାଲି ନା ଧଳା ପିଆଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ !
ପିଆଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ନିୟମିତ ଅଂଶ । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ।
Published : October 9, 2025 at 10:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପିଆଜ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଭାବିବା ଅସମ୍ଭବ । ପଖାଳ ଭାତକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ସାଲାଡ଼ ସବୁଠି ପିଆଜର ଚାହିଦା ଅଧିକ । ଏହା ସହିତ ତରକାରୀରେ ମସଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଜରୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ । ତେବେ ବଜାରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପିଆଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ନାଲି ଓ ଅନ୍ୟଟି ଧଳା । ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ପିଆଜ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅଟେ ? ଏହି ଦୁଇ ପିଆଜ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ବାଦ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲାଲ ପିଆଜ ନା ଧଳା ପିଆଜ ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।
ଲାଲ ପିଆଜ ଓ ଧଳା ପିଆଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର:
ଲାଲ ପିଆଜ ଓ ଧଳା ପିଆଜ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅନ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଦୁଇ ପିଆଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଧଳା ପିଆଜ ଅଳ୍ପ ନରମ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ବାହାର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ ଶକ୍ତ ରହିଥାଏ । ଏବଂ କୁରକୁରା ହୋଇଥାଏ । ଲାଲ ପିଆଜର ବାହ୍ୟଅଂଶ ଧଳା ପିଆଜ ତୁଳନାରେ ନରମ ରହିଥାଏ । ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସାଲାଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
|ଗୁଣ
|ଲାଲ ପିଆଜ
|ଧଳା ପିଆଜ
|ସ୍ବାଦ
|ରାଗ ଓ ମିଠା ଅଂଶ କମ୍
|କମ୍ ରାଗ ଅଂଶ, ଶର୍କରା ମାତ୍ରା ଅଧିକ
|ସଲଫର ମାତ୍ରା
|ଅଧିକ
|କମ୍
|ମିଠା ଅଂଶ(ଶର୍କରା)
|କମ୍
|ଅଧିକ
|ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ
|ଫଲିକ୍ ଏସିଡ, ଫାଇବର, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ତତ୍ତ୍ବ
|କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ବ
|ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ
|କ୍ବେରସେଟିନ, ଫେରୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍
|କ୍ବେରସେଟିନ
ଦୁଇଟି ପିଆଜ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା:
ଦୁଇଟି ପିଆଜରେ ସ୍ବାଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ଦୁଇଟି ପିଆଜ ମଧ୍ୟରେ ସଲଫର ଓ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ପିଆଜରେ ରାଗ ଓ ମିଠାପଣ ଅଲଗା ରହିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଧଳା ପିଆଜରେ ସଲଫରର ମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହା କମ୍ ରାଗ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଲାଲ ପିଆଜରେ ସଲଫରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ରାଗ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଲାଲ ପିଆଜକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଧଳା ପିଆଜରେ ଥିବା ମିଠା ଅଂଶ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ସାଲାଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।
ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବରେ ଅନ୍ତର:
ଯଦି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତେବେ ଧଳା ପିଆଜରେ କ୍ୟାଲୋରୀର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଉପାଦେୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଧଳା ପିଆଜରେ କ୍ବେରସେଟିନ ନାମକ ଏକ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପୁରୁଣା ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଏହା ଭିଟାମିନ୍ Cରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଧଳା ପିଆଜରେ ଫଲିକ୍ ଏସିଡ, ଫାଇବର, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ତତ୍ତ୍ବ ଭରି ରହିଥାଏ ।
ଲାଲ ପିଆଜ:
ଲାଲ ପିଆଜରେ ସଲଫର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ରାଗ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଏହାର ସ୍ବାଦ ସାମାନ୍ୟ ମିଠା ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଲାଲ ପିଆଜରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଓ ଆନ୍ଥୋସାୟାନିନ୍ ଭଳି ଫ୍ଲାଭୋନଏଡର ମାତ୍ରା ଭରପୂର ଥାଏ । ଏହା ପିଆଜକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ । ଲାଲ ପିଆଜ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଫୁଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଲ ପିଆଜ କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଅଟେ । ଏଥିରେ କ୍ୟାନସର ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ ।
କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ:
ଦୁଇଟି ଯାକ ପିଆଜରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉଭୟ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ବାଦ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ