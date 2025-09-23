ORSର ଉପକାରିତା କ'ଣ ? ଏହା କେତେବେଳେ ପିଇବା ଉଚିତ୍...
ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ORS ସହ କୌଣସି ଔଷଧ ସେବନ କରିପାରିବା କି ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
Published : September 23, 2025 at 7:57 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିହାଇଡ୍ରେସନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ORS କିମ୍ବା ଓରାଲ୍ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେବନ କରନ୍ତି । ଏହା ଶରୀରକୁ ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।ORS ହେଉଛି ଲୁଣ, ଚିନି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ରିହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରେ ତଥାପି, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ତେବେ ORS ସହିତ କୌଣସି ଔଷଧ ନିଆଯାଇପାରିବ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ କ'ଣ ରହିଛି?
- ORS କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ?
ବାରମ୍ବାର ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ହେବା, କେବଳ ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲବଣ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ।ତେବେ ORSରେ ଲୁଣ, ଚିନି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ORS ସେବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ।
- ORS ସହିତ ଔଷଧ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କି?
ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ବରୁଣ ବନସଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ,କେବଳ ORS ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୌଣସି ଔଷଧ ବିନା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଝାଡ଼ା ଲଗାତାର ରହିଥାଏ, ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଝାଡ଼ା ସହିତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ। ତେବେ କେବଳ ORS କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ନେଇପାରିବେ ?
ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କେବଳ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି।
ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ, ଏହି ଔଷଧ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ଭଲ ଜୀବାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ORS ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଅନ୍ତି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧ ଯେପରିକି ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବା ଔଷଧ କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ଔଷଧ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଏ ।
କେତେ ସମୟରେ ORS ନେବା ଉଚିତ୍?
ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ନଥାଏ, ଝାଡ଼ା ହାଲୁକା ଥାଏ, ଶରୀର ଏତେ ଜଳୀୟ ନ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ୍ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ORS ସେବନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଏହା ସହିତ ହାଲୁକା ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ । ORS ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ ।
ORS କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି?
- ORS ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ।
- ORS ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ORS ଦ୍ରବଣରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ସର୍ବଦା ଫୁଟାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ ORS ମିଶାନ୍ତୁ ।
- ORS ଦ୍ରବଣକୁ କେବଳ ପାଣି ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଜୁସ୍, ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ନୁହେଁ ।
- 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ହାଲୁକା ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ବାନ୍ତି ପାଇଁ, କେବଳ ORS ଯଥେଷ୍ଟ। କୌଣସି ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର ହୁଏ- ଯେପରିକି ଲଗାତାର ଝାଡ଼ା, ରକ୍ତାକ୍ତ ଝାଡ଼ା, ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର, କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା , ତେବେ କେବଳ ORS ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ । ମନେରଖନ୍ତୁ, ORSର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଶରୀରର ଶକ୍ତି, ଲବଣ ଏବଂ ତରଳ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିପାରିବ ।
