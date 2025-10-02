ଏହି କାରଣରୁ ବଢୁଛି ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା, କିପରି ନେବେ ହାର୍ଟର ଯତ୍ନ
ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ତଥା ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଅଭାବରୁ ମେଦବହୁଳତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଚାଲିଛି । କିପରି ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ।
Published : October 2, 2025 at 5:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହୃଦୟ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ । ଏହା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ । ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଶରୀର ତଥା ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା, ଜଙ୍କ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । କିପରି ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ...
ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟା:
ଆଜିକାଲି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା, ଜଙ୍କ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ମେଦର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ମେଦ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ BMI Index ଆପଣଙ୍କ ମେଦ ତଥା ମୋଟାପଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।
|BMI
|ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
|25ରୁ କମ୍
|ସାଧାରଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
|25 ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେ
|ଅଧିକ ଓଜନ
|35ରୁ ଅଧିକ
|ମେଦବହୁଳତା
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ବିଏମଆଇ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ର ୩୫ରୁ କମ୍ ତେବେ ଏହାକୁ ମୋଟାପଣ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଏମଆଇ ରୁହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତିବାକୁ ହେବ । ବିଏମଆଇର ମାତ୍ରା ୩୫ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଆପଣ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ସଂଘାତିକ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢି ଯାଇଥାଏ ।
ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର:
ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ୭-୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଓଜନ ରହୁଛି । ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ନାମରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ପିଲାଙ୍କ ଜିଦ୍ ମାନି ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହେବା ସହିତ ହୃଦଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।
ପେଟରେ ଚର୍ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ ବିପଦ:
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ମେଦବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ, ହୃଦରୋଗ ସହ ରକ୍ତ କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।
ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା:
ବିଏମଆଇ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଛୋଟଛୁଆମାନେ ଘରେ ରହି ମୋବାଇଲ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ଖେଳିବା ଭଳି ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉନାହାଁନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ରୂପେ ସକ୍ରିୟ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତ ଯୁହବପିଢିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।
|କ'ଣ କରିବେ
|କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ
|ଭଲ ତେଲରେ ଘରେ ରାନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
|ବଜାରର ତେଲ ମସଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ
|ଫଳ, ପନିପରିବା, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ
|ଚିନି, ଜଙ୍କଫୁଡ, ବାହାର ତେଲ ମସଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ
|ଶାରୀରିକ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଚାଲନ୍ତୁ
|ମୋବାଇଲରେ ଦିନ ସାରା ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ନାହିଁ
|ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
|ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
|ଖାଦ୍ୟକୁ ଆରାମରେ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ
|ତରତର ହୋଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
|ଦୈନିକ 30 ମିନିଟ ଚାଲନ୍ତୁ
|ଅଳସୁଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ
|ହର୍ବାଲ ଚା ପିଅନ୍ତୁ
|ବାରମ୍ବାର ଚିନି ଯୁକ୍ତ ଚା' ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
କେତକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟାପଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଜିମ୍ ଯଦି ଯାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଡିଓ କିମ୍ବା ଏରୋବିକ୍ସ ଭଳି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ ।
