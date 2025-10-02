ETV Bharat / health

ଏହି କାରଣରୁ ବଢୁଛି ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା, କିପରି ନେବେ ହାର୍ଟର ଯତ୍ନ

ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟଶୈଳୀ ତଥା ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଅଭାବରୁ ମେଦବହୁଳତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଚାଲିଛି । କିପରି ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ।

How to prevent Heart attack disease
How to prevent Heart attack disease (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2025 at 5:24 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ହୃଦୟ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ । ଏହା ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ । ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଶରୀର ତଥା ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି । ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା, ଜଙ୍କ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଶରୀରରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ କିଛି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । କିପରି ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ...


ମୋଟାପଣ ସମସ୍ୟା:
ଆଜିକାଲି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭାବ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା, ଜଙ୍କ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ମେଦର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ମେଦ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକ ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ BMI Index ଆପଣଙ୍କ ମେଦ ତଥା ମୋଟାପଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ।

BMIସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
25ରୁ କମ୍ ସାଧାରଣ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା
25 ରୁ 35 ମଧ୍ୟରେଅଧିକ ଓଜନ
35ରୁ ଅଧିକମେଦବହୁଳତା

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ବିଏମଆଇ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ର ୩୫ରୁ କମ୍ ତେବେ ଏହାକୁ ମୋଟାପଣ କୁହାଯାଇଥାଏ । ଯଦି ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ବିଏମଆଇ ରୁହେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତିବାକୁ ହେବ । ବିଏମଆଇର ମାତ୍ରା ୩୫ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଆପଣ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ସଂଘାତିକ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢି ଯାଇଥାଏ ।

How to prevent Heart attack disease (ETV Bharat Odisha)


ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର:
ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାପଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ୭-୮ ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଓଜନ ରହୁଛି । ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ନାମରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି । ପିଲାଙ୍କ ଜିଦ୍ ମାନି ପ୍ୟାକେଜ ଫୁଡ ଦିଆଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହେବା ସହିତ ହୃଦଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା ।

Obesity Leads to Heart Attack
Obesity Leads to Heart Attack (ETV Bharat Odisha)


ପେଟରେ ଚର୍ବି ସୃଷ୍ଟି କରେ ବିପଦ:
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ମେଦବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ । ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଡାଇବେଟିସ, ହୃଦରୋଗ ସହ ରକ୍ତ କର୍କଟ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।

Heart Attack
Heart Attack (ETV Bharat Odisha)


ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା:
ବିଏମଆଇ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଛୋଟଛୁଆମାନେ ଘରେ ରହି ମୋବାଇଲ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇ ଖେଳିବା ଭଳି ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ମନ ବଳାଉନାହାଁନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ରୂପେ ସକ୍ରିୟ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତ ଯୁହବପିଢିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ
ଭଲ ତେଲରେ ଘରେ ରାନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁବଜାରର ତେଲ ମସଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ
ଫଳ, ପନିପରିବା, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁଚିନି, ଜଙ୍କଫୁଡ, ବାହାର ତେଲ ମସଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ
ଶାରୀରିକ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଚାଲନ୍ତୁମୋବାଇଲରେ ଦିନ ସାରା ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁବାହାର ଖାଦ୍ୟ ମଗାଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଖାଦ୍ୟକୁ ଆରାମରେ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁତରତର ହୋଇ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଦୈନିକ 30 ମିନିଟ ଚାଲନ୍ତୁଅଳସୁଆ ହୋଇ ପଡ଼ିରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ
ହର୍ବାଲ ଚା ପିଅନ୍ତୁବାରମ୍ବାର ଚିନି ଯୁକ୍ତ ଚା' ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ


ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
କେତକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟାପଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଜିମ୍‌ ଯଦି ଯାଉଥାନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ଡିଓ କିମ୍ବା ଏରୋବିକ୍ସ ଭଳି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

