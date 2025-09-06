ETV Bharat / health

ନଡ଼ିଆରେ କେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ...

କେଉଁମାନେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ୍ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

NUTRITIONAL BENEFITS OF RAW COCONUT
NUTRITIONAL BENEFITS OF RAW COCONUT (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 8:07 PM IST

3 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ନଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଫଳ, ଯାହାକୁ 'ଶ୍ରୀଫଳ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ନଡ଼ିଆ ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କିଛି ଲୋକ ଶରୀରରେ ଜଳର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ।

କିଛି ଲୋକ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସହିତ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି । କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ସେହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ଚଟଣି ଏବଂ ମିଠାରେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ଅଛି । ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆର କ'ଣ ଲାଭ ଏବଂ କିଏ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ...

BENEFITS OF RAW COCONUT
BENEFITS OF RAW COCONUT (GETTY IMAGES)

କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆର ଲାଭ:

କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି । ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରଲ୍, ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି । କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚର୍ବି ମିଳିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ (MCT)। ଏହି ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ ଚର୍ବିକୁ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆରେ ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହୁଏ । କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭରପୂର। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ଭଲ । ଏହା ଭଲ ନିଦ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି । ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର:

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ । ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ । ଏହା ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ। ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହାକୁ ଖାଇବା ହୃଦରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍
ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (GETTY IMAGES)

ମଧୁମେହ ରୋଗୀ:

ମଧୁମେହ ୟୁକେ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଧୁମେହ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ । କାରଣ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିନି ଏବଂ ଚର୍ବି ଥାଏ। ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏହା ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ । ତେଣୁ, ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ୍ ।

ମଧୁମେହ ରୋଗ
ମଧୁମେହ ରୋଗ (GETTY IMAGES)

ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ:

ନଡ଼ିଆରେ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ଓଜନ ଏବଂ ମେଦବହୁଳତାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ନ ଖାଇବା ଭଲ । ନଚେତ୍ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ।

ଏହି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍:

କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚର୍ବି ଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାକୁ ହଜମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏସିଡିଟି, ପେଟ ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ବଦହଜମୀର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ହୃଦରୋଗରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ୍। ଏଥିରେ ଥିବା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଚର୍ବି ହୃଦୟ ଧମନୀକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ । ଏହା ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ । କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି ହୋଇପାରେ । ଏପରି ଲୋକମାନେ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୁଣ୍ଡେଇ, ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଖାଆନ୍ତୁ 'ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜି', ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ନିୟମିତ ଖାଆନ୍ତୁ 'ବିଟ୍ ରୁଟ୍', ଦୂର ହେବ ଏସବୁ ରୋଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପାର୍ବଣରେ ବିପଦ ଆଣିପାରେ 'ଆସ୍ଥମା', କିଭଳି ରହିବେ ସତର୍କ ?

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

