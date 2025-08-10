ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅପଚୟ ପଦାର୍ଥ। ଏହା ପ୍ୟୁରିନ୍ ନାମକ ଏକ ଯୌଗିକର ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଗଠିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅଧିକ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରଦାହ, ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ, କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଔଷଧ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପାନୀୟ ଏବଂ ଜୁସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ନାହିଁ,ବରଂ ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଏପରି କିଛି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପାନୀୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗାଜର, ବିଟ୍ ଏବଂ କାକୁଡି ରସ:
ବର୍ଦ୍ଧିତ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗାଜର, ବିଟ୍ ଏବଂ କାକୁଡି ରସ ପିଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସ୍ଫଟିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରୁ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସମାନ ପରିମାଣରେ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ।
ଲାଉ ରସ:
ଲାଉ ରସକୁ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ପିଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବେ। ଏହି ରସ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରେ। ଫାଇବର ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭରପୂର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଫୁଲା କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ।
ଲେମ୍ବୁ ପାଣି:
ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ। ଏହା ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ଦ୍ରବଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଶରୀରର pH ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ। ଏହା ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ଫଟିକକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ସହଜ ହୁଏ।
ସେଓ ରସ:
ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଓ ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ଗଣ୍ଠି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣକୁ କମ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଦିନକୁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। କମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ଇଟିଭି ଭାରତ