ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି' ଅଭାବ, ହୃଦରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ !

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ କେବଳ ହୃଦରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ନୁହେଁ । ଭିଟାମିନ୍ ଡି' ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

SIGNS OF VITAMIN D DEFICIENCY
SIGNS OF VITAMIN D DEFICIENCY (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2025 at 4:40 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି କେବଳ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି । ଫଳରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗକୁ ହୃଦଘାତର କାରଣ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି’ର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ ? ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି'ର ଅଭାବ ହୃଦୟ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

ଭିଟାମିନ୍ ଡି’ର ଅଭାବ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି?

ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି' ଆମ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଲାଭଦାୟକ କରିଥାଏ । ଏହା କେବଳ ଆମ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫରସ୍‌ର ସ୍ତରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରଖେ । କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ହାଡ଼ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହାର ଅଭାବ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି’ର ଅଭାବ ଥାଏ, ରକ୍ତଚାପ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଧିରେ ଧିରେ ହୃଦରୋଗର କାରଣ ହୁଏ ।

ଭିଟାମିନ୍ ଡି' ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ?

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥତା, ଡିପ୍ରେସନ୍ କିମ୍ବା ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଅଛି ।

ନିଦ୍ରାହୀନତା:

ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଟାମିନ୍-ଡି ଅଭାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇ ନ ପାରିବା, ବାରମ୍ବାର ନିଦ ବ୍ୟାଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍-ଡି ଅଭାବ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୋଇ ନ ଥାଉ ।

ହାତ, ପାଦ, ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା:

ଭିଟାମିନ୍-ଡି କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭିଟାମିନ୍-ଡି ଅଭାବ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। BMC Muscoskeletal Disordersରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଲଗାତାର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବକୁ କିପରି ଦୂର କରିବେ?

  • ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଅତି କମରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ବସିବା ଉଚିତ୍।
  • ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଅଣ୍ଡା, ଛତୁ ଏବଂ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ମାଛ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।
  • ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ।
  • ହୃଦଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
  • ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ।
  • ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।
  • ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଆପଣ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା କମ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ )

