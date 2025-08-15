Intoxicant Consumption In Odisha, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ତମାଖୁ ସେବନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ଥରରୁ ତମାଖୁ ସେବନକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଭିଏଁ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ତମାଖୁ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ....
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଫୋକସ:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି । ଯେପରିକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ହତା ମଧ୍ୟରେ ବା ବାହାରେ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ସେବନ ନିଶିଦ୍ଧ ହେବ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି । କୋଟପା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ଲାଗିବ । ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ ।
କିପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି:
- ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଆଦି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି
- ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଆଦି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ
- ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଚେତନତା କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସଚେତନତା
କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ସିଗାରେଟ ଓ ବିଡ଼ି ପିଛା ଓଡିଶାରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଏକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।
|ମସିହା
|ସିଗାରେଟ
|ବିଡ଼ି
|2010
|୨୦୩ ଟଙ୍କା
|୬୦ ଟଙ୍କା
|2016
|୧୧୦୦ ଟଙ୍କା
|୨୬୦ ଟଙ୍କା
ବଢୁଛି ତମାଖୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ରିଲିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ , ଗତ ଦଶନ୍ଧି ରିପୋର୍ଟରେ ତମାଖୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମାଖୁ, ତମାଖୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନୀୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମାଜ ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ତମାଖୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ୧୧ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି । ଯାହା ଭାରତ ଭଳି ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶ ଉପରେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ (ପାନ, ତମାଖୁ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ)ରେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୧୯୯୯ - ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ୨.୮୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୦୨୨ -୨୩ରେ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୩.୭୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିଭଳି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୧୯୯୯ -୨୦୦୦ ମସିହାରେ ୧.୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୨ -୨୩ ରେ ୨.୪୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ଭାରତରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ:
ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭାରତ । ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ୨୬୭ ନିୟୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂମପାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ତମାଖୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୦.୦୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୦.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୦.୦୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ୦.୨୭ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି ସିଗାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ଥିବାବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି । ତେବେ ବିଡି ଓ ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ସମେତ ଦେଶୀ ମଦ ଆଦି ଉପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଚିନ ଶେଖର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାରତରେ ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ । ଯଦି ଓଡିଶା କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୪୬ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ରହିଛନ୍ତି ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ଓ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ୨୬ ପ୍ରତିଶତ । ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୫୮ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା ୨୬-୨୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ।
ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ କଣ ହୋଇଥାଏ:
ବିଶେଷ କରି ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ ଶରୀରର ଅନେକ ରୋଗ ଦେଖାଇଥାଏ । ତମାଖୁ ହଜାର ହଜାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମାତ୍ରାଧିକ ସେବନ କରିଲେ ଅନେକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କଣ:
- ବିଶେଷ କରି ତମାଖୁ ସେବନ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି ।
- ଟାର୍ଗେଟରେ ଯୁବପିଢ଼ି । ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତମାଖୁ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଚେତନ କରାଯିବ, ସେନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଲୋକଙ୍କ ପଖରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ।
ସୌଜନ୍ୟ: RKC
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର