ଘରେ ଘରେ ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଓ କାଶ; ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ମାନନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶ

ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏ H1N1 ଓ H3N2 ଭାଇରସ୍‌ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Influenza A Virus Spread Odisha Viral Fever Symptoms (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 6:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ଖୁଁ ଖୁଁ ଏବଂ ସୁଁ ସୁଁ । କାଶି କାଶି ଗଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ ଜ୍ୱର । ଏପଟେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଏହି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି । ଏବେ ଘରେ ଘରେ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଅନେକ ରୋଗୀ ଜ୍ଵର ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ପରେ ଥରୁଛନ୍ତି । ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଜ୍ଵର ଭଲ ହେବାକୁ ୫ରୁ ୭ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି । ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ବେଳେକୁ ରୋଗୀ କମଜୋର ହୋଇଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ H1N1 ଓ H3N2 ଭାଇରସ୍‌ ଅଣାୟତ୍ତ କଲାଣି । ତେଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Influenza A Virus ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଜ୍ଵର ବ୍ୟାପୁଛି:

ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱରକୁ ନେଇ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି । ହଠାତ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ହୋଇଥାଏ । କେତେବେଳେ ଖରା ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଏପଟେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍‌ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ଜ୍ୱର, ଥଣ୍ଡା ଭଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ।

ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଓ ଜ୍ୱର ରହିଲେ ବିପଦ:

ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ । ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଶ, ଜ୍ୱର ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ନଜରକୁ ଆସିଥାଏ । ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ୪ରୁ ୫ ଦିନ ଧରି ରହିଥାଏ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରୋଗକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା (Influenza) । ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉଛି । H2N3 ଭୂତାଣୁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଯାହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହିତ କାଶି କାଶି ବେଦମ୍‌ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବା, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା, ହଠାତ ଅକ୍ସିଜେନ କମିଯିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ନ ରହିବା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନନେବା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।"

Influenza A Virus Spread Odisha Viral Fever Symptoms (ETV Bharat)
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୟ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଭାଇରସ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଡନୀ, ଡାଇବେଟିସ, ହାର୍ଟ, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧିକ ଭୟ ରହିଛି । ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ଭ୍ୟାକସିନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଲୋକ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦୋକାନୀ ଏହି ଔଷଧ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ । ଏମିତିକି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନୀକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଔଷଧ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟରେ ଆରଏମଆରସିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହାର ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ।


ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା:

ଏହି ରୋଗ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଯଦି ଘରେ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଭାଇରଲ ହେଲା ତେବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ତୁରନ୍ତ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ:

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଭଳି ଭାଇରଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ସେମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର ।

ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ:

ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ , ଗର୍ଭବତୀ ଓ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଜ୍ଵରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଥଣ୍ଡା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଧଇଁସଇଁ ହେବା, ହାଲିଆ ଲାଗିବ ସହିତ ନିମୋନିଆ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର ।

ଏପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏହା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ରୋଗୀ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜ୍ୱର ଓ କାଶ ଥଣ୍ଡା ୫ରୁ ୭ ଦିନ ହେବ ଲାଗି ରହିଛି । ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କମିନଥିଲା । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଶା କରଚୁ ଏହା ଭଲ ହୋଇଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

