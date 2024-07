ETV Bharat / health

କୁଲର ବ୍ୟବହାର ପରେ ବି ରୁମ୍‌ରେ ଗରମ ହେଉଛି କି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରିକ୍‌, ମିଳିବ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପବନ - How To Get Rid Of Humidity

By ETV Bharat Odisha Team Published : Jun 30, 2024, 8:15 AM IST

How To Get Rid Of Humidity ( ETV Bharat Odisha )

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୌସୁମୀ ଆସିଲାଣି ସତ, ହେଲେ ଏବେବି ଗରମ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଯଦିଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନାହିଁ ତଥାପି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲୋକଙ୍କୁ ନୟାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର (AC) ଅଛି ସେମାନେ ଗରମରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କୁଲର କି ଫ୍ୟାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଯାଉଛି । କାରଣ ଏମିତି ଗରମ ଗୁଳିଗୁଳି ହେଉଛି ଯେ, କୁଲର ଆଉ ଫ୍ୟାନ ପବନ ହାର ମାନିଯାଉଛନ୍ତି । ଗରମ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତା' ଠାରୁ କୁଲରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗରମ ପବନ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇପଡ଼ୁଛି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଲରରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଗରମ ପବନ ବାହାରୁଛି କି ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଲରରୁ ବରଫ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲକୁଲ୍‌ ପବନ ବାହାରିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଟିପ୍ସ... How To Get Rid Of Humidity (RCK) ରୁମ୍‌ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କୁଲର : ଯଦି ଆପଣ କୁଲରକୁ ରୁମ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ । କୁଲରର ପଛ ତିନି ଭାଗ ଅଂଶକୁ ରୁମ ଭିତରେ ରଖିବା ଦ୍ବାରା ଘର ଭିତରର ଗରମ ପବନ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଏ । ଫଳରେ ଭଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍‌ ନ ହୋଇ କୁଲରରୁ ଗରମ ପବନ ବାହାରିଥାଏ । How To Get Rid Of Humidity (RKC) କୁଲର ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍‌ର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ: କୁଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍‌ର ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହୁଏ ତେବେ ଏହା ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଗରମ ପବନକୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବନ୍ଦ ଘରେ କୁଲର ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ୱାଟର ପମ୍ପକୁ କେବେ ହେଲେ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ଘର ଭିତରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଗରମ ହୋଇଥାଏ । How To Get Rid Of Humidity (RKC) ଘରର ଝରକା ଓ କବାଟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ: ଯଦି ବି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ କୁଲରକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ କୁଲର ସହ ଫ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଚଲାନ୍ତୁ । ଏହାସହ ଝରକା ଓ କବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଗରମ ପବନ ସହଜରେ ରୁମ୍‌ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...କୁଲରର ଗରମ ପବନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି ? କମାଲ କରିବ ଲୁଣ, ମିଳିବ AC ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲକୁଲ ପବନ - Cooler Air ଏକ୍ସାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ (Exhaust Fan) ଲଗାନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣ କୁଲରକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ୍ସାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ (ଗରମ ପବନ ବାହାରକୁ ବାହାର କରୁଥିବା ପଙ୍ଖା ) ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହି ଫ୍ୟାନ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଗରମ ପବନକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରେ । ଏହାସହ କୁଲର ସ୍ପିଡ୍‌ ସବୁବେଳେ ମିଡିୟମରୁ ହାଇରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପବନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତରର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ