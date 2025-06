ETV Bharat / health

ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା - BENEFITS OF WALKING BAREFOOT

Published : June 23, 2025 at 12:30 AM IST

ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲର ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଭଲ ନିଦ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲିପ୍ ଡିସଫଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ପାଦ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଆମକୁ ଭୂମିରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଆମର ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ ନିଦ ଦିଏ। (ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ

ଲୋକମାନେ ନିଜର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଔଷଧ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଧଳା କୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ

ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଆକ୍ୟୁପଙ୍କଚର ଭଳି କାମ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଫୁଲିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବହୁତ ଆରାମ ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସନ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ।

ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ

ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାର ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଯେତେ ଭଲ ହେବ, ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ।

ହରମୋନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ହରମୋନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ଏହା 2018ରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ The Effects of Grounding on the Human Body: A Systematic Review ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଶେଷକରି, ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ​​ଯେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଚାପ ହରମୋନ କର୍ଟିସୋଲ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କେବଳ ହରମୋନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାଏ।(ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ)

Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ । ଏହା ETV Bharatର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ,ଇଟିଭି ଭାରତ