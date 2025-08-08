Essay Contest 2025

ETV Bharat / health

ଖାଆନ୍ତୁ 'କାଙ୍କଡ', ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା - BENEFITS OF SPINY GOURD

କାଙ୍କଡ ଖାଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ? ଏଥିରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ।

HEALTH BENEFITS OF KANTOLA
HEALTH BENEFITS OF KANTOLA (Getty images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 8, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରିବା ଭିତରେ କାଙ୍କଡ, ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ସେତିକି ପୁଷ୍ଟିକର । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ସବୁଜ ପନିପରିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଭଣ୍ଡାର । ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏକ ସବୁଜ ପନିପରିବା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ । ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ଫାଇବର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ, ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଭଳି ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ । ପନିପରିବାରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଙ୍କଡ ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ।

ତ୍ୱଚା:

କାଙ୍କଡ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାରଣ ଏଥିରେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ, ଲ୍ୟୁଟିନ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଏହି ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ସଫାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଏଥିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିରୋଧି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ୍ୱଚାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଯୁବ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ମଧୁମେହ:

ମଧୁମେହ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । କାଙ୍କଡ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଫାଇବରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ଏହା ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାଙ୍କଡ଼ ନିୟମିତ ସେବନ ମଧ୍ୟ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ରକ୍ତଚାପ:

କାଙ୍କଡରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଲୌହ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପୋଟାସିୟମ୍ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଆପଣ କାଙ୍କଡ଼ରୁ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଇପାରିବେ।

SPINY GOURD HEALTH BENEFIT
SPINY GOURD HEALTH BENEFIT (Getty images)

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି:

କାଙ୍କଡରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ କ୍ୟାରୋଟିନୋଏଡ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ସେବନ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ବିଟ୍ କାରୋଟିନ୍ ମ୍ୟାକୁଲାର ଡିଜେନେରେସନ୍ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

KANTOLA GOOD FOR DIABETES
KANTOLA GOOD FOR DIABETES (Getty images)

କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକେ:

କାଙ୍କଡରେ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଜେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକେ। ଏହା ସହିତ କୁର୍ତୁଲା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ । ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ । ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରେ ।

ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ:

କାଙ୍କଡ ପୋଟାସିୟମରେ ଭରପୂର । ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ :

ଯେଉଁମାନେ ମେଦ ବହୁଳତାରେ ପୀଡିତ, ସେମାନେ କାଙ୍କଡ ଖାଇ ଦ୍ବାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାଙ୍କଡରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ ।

HEALTH BENEFITS OF KANTOLA
HEALTH BENEFITS OF KANTOLA (Getty images)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆପଣ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଖାଆନ୍ତୁ 'ଅଦା'... - GINGER REDUCE CHOLESTEROL

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରସୁଣ ଚୋପାର ଏପରି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ... - BENEFITS OF GARLIC PEEL

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଖାଇବା ପରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ! - MISTAKES AFTER EATING MEALS

KANTOLA FOR WEIGHT LOSS
KANTOLA FOR WEIGHT LOSS (Getty images)

ପାଚନ ସମସ୍ୟା:

ନିୟମିତ ଭାବରେ କାଙ୍କଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷମୁକ୍ତି । ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଏହା ଉଭୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ।

HEALTH BENEFITS OF KANTOLA
HEALTH BENEFITS OF KANTOLA (Getty images)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରିବା ଭିତରେ କାଙ୍କଡ, ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେତିକି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ସେତିକି ପୁଷ୍ଟିକର । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ସବୁଜ ପନିପରିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଭଣ୍ଡାର । ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଏକ ସବୁଜ ପନିପରିବା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ । ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ, ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି, ଫାଇବର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ, ସୋଡିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଭଳି ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ । ପନିପରିବାରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଙ୍କଡ ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ।

ତ୍ୱଚା:

କାଙ୍କଡ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାରଣ ଏଥିରେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ, ଲ୍ୟୁଟିନ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ । ଏହି ଫ୍ଲାଭୋନଏଡ୍ ସଫାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ବ୍ୟତିତ, ଏଥିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିରୋଧି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ୍ୱଚାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଯୁବ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ମଧୁମେହ:

ମଧୁମେହ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । କାଙ୍କଡ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଫାଇବରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ, ଏହା ଅନ୍ତନଳୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କାଙ୍କଡ଼ ନିୟମିତ ସେବନ ମଧ୍ୟ ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ରକ୍ତଚାପ:

କାଙ୍କଡରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଲୌହ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପୋଟାସିୟମ୍ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଆପଣ କାଙ୍କଡ଼ରୁ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଇପାରିବେ।

SPINY GOURD HEALTH BENEFIT
SPINY GOURD HEALTH BENEFIT (Getty images)

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି:

କାଙ୍କଡରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ କ୍ୟାରୋଟିନୋଏଡ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ସେବନ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ବିଟ୍ କାରୋଟିନ୍ ମ୍ୟାକୁଲାର ଡିଜେନେରେସନ୍ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

KANTOLA GOOD FOR DIABETES
KANTOLA GOOD FOR DIABETES (Getty images)

କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକେ:

କାଙ୍କଡରେ ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଜେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକେ। ଏହା ସହିତ କୁର୍ତୁଲା ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ । ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ । ଏହା କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରେ ।

ହୃଦୟ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ:

କାଙ୍କଡ ପୋଟାସିୟମରେ ଭରପୂର । ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ :

ଯେଉଁମାନେ ମେଦ ବହୁଳତାରେ ପୀଡିତ, ସେମାନେ କାଙ୍କଡ ଖାଇ ଦ୍ବାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ହ୍ରାସ କରେ । ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାଙ୍କଡରେ କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ ।

HEALTH BENEFITS OF KANTOLA
HEALTH BENEFITS OF KANTOLA (Getty images)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଆପଣ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଖାଆନ୍ତୁ 'ଅଦା'... - GINGER REDUCE CHOLESTEROL

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରସୁଣ ଚୋପାର ଏପରି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ... - BENEFITS OF GARLIC PEEL

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଖାଇବା ପରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 5ଟି ଭୁଲ, ନଚେତ୍ ହୋଇପାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ! - MISTAKES AFTER EATING MEALS

KANTOLA FOR WEIGHT LOSS
KANTOLA FOR WEIGHT LOSS (Getty images)

ପାଚନ ସମସ୍ୟା:

ନିୟମିତ ଭାବରେ କାଙ୍କଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଷମୁକ୍ତି । ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଏହା ଉଭୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ।

HEALTH BENEFITS OF KANTOLA
HEALTH BENEFITS OF KANTOLA (Getty images)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

KANTOLA FOR WEIGHT LOSSKANKADA GOOD FOR DIABETESHEALTH BENEFITS OF KANTOLASPINY GOURD HEALTH BENEFITBENEFITS OF SPINY GOURD

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.