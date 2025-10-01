ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଏସବୁ ରୋଗ ରହିବ ଦୂରରେ !
ଆପଣଙ୍କ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା । ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା ।
Published : October 1, 2025 at 1:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ରୋଷେଇ ଘରେ କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ କୌଣସି ସୁପରଫୁଡ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଏହାର ଏନଜାଇମ, ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା କେବଳ ପାଚିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭ ଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ପାଚିଲା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣି ନଥିବେ ଯେ କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବ ? ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।
ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟର ଭଣ୍ଡାର: କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଭିଟାମିନ୍ ଏ,ସି,ଇ ଏବଂ ଫାଇଟୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟରେ ଭରପୁର ଯାହା ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧିର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କର୍କଟ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ: କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କାଶ ଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାରେ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କମ୍ ଥାଏ । ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଶର୍କରା ଅବଶୋଷଣକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ।
ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ନିୟମିତ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସେବନ ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦାଗ କମ କରିଥାଏ । ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ବଚା ରଙ୍ଗରେ ଅସମାନ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ରଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଏନଜାଇମ୍ କେଶକୁ ପୋଷଣ କରେ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ରୋକେ ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରେ: କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ।
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ: କଞ୍ଚା ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଗର୍ଭାଶୟ ମାଂସପେଶୀକୁ ଆରାମ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ।
ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି: ଏଥିରେ ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।