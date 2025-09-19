ପ୍ରତିଦିନ ପିଅନ୍ତୁ ଜିରା ପାଣି, ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଫାଇଦା ମିଳେ ? ଜାଣନ୍ତୁ, ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
Published : September 19, 2025 at 5:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜିରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମସଲା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ । ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ,ଜିରା ପାଣି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର । ଏହା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଜିରା ପାଣି ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଜନ ହ୍ରାସ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରତିଦିନ ଜିରା ପାଣି ପିଇବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କ'ଣ ?
ଜିରାରେ ଭିଟାମିନ୍ A, E, C, K, B, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ମାଙ୍ଗାନିଜ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସଫରସ୍, ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଜିରା ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଚର୍ବି, ସୋଡିୟମ୍ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ ହୁଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ଯୌଗିକ ଔଷଧରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଥିରେ ଥାଇମଲ୍ ଏବଂ ଜିରା ଆଲଡିହାଇଡ୍ ଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ସହିତ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଜିରାରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁସାରେ, ଜିରାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଜାଣନ୍ତୁ।
ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ:
ଜିରା ପାଣି ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କିମ୍ବା ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି,ତେବେ ଜିରା ପାଣି ସର୍ବୋତ୍ତମ ।ଏହା ପେଟରେ ଏସିଡ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ କିମ୍ବା ଏସିଡିଟି ହ୍ରାସ କରେ । ତେଣୁ ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୁଏ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓଜନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି। ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା କ୍ୟାଲୋରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଜିରା ପାଣିରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ A,C, କପର ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଥାଏ। ଏହା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଶରୀରରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ମଜବୁତ କରେ :
ଜିରା ପାଣି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର । ଏହା ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ କେଶକୁ ଚମକଦାର ଏବଂ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଡିଟକ୍ସିଫାୟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ:
ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ ହୁଏ । ଏହା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ଆରାମ ଦିଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହୃଦୟ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜିରା ପାଣିର ନିୟମିତ ସେବନ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ:
ଇନସୁଲିନ୍ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜିରା ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କରିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ଇନସୁଲିନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି, ଜିରା ପାଣି ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ଏହା ଲୌହରେ ଭରପୂର । ଏହା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଜିରା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର। ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରାତିରେ ଜିରା ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଷାମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
