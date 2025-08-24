Benefits Of Hug ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏକ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଉପକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ? ସଠିକ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଲିଙ୍ଗନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ! ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିପରି ଏକ ଶିଶୁ, ପ୍ରେମିକ ଏପରି ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବୋଝ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ? ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ରହିଛି ।
ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଲେ କଣ ହୁଏ ?
ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଅକ୍ସିଟୋସିନ ନାମକ ଏକ ହର୍ମୋନର କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ । ଯାହାକୁ ଲଭ ହର୍ମୋନ(love hormone) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ । ମା' ନିଜର ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ହର୍ମୋନ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହର୍ମୋନ ହିଁ ନିବିଡ଼ତାକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏକ ଉତ୍ତମ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ ହର୍ମୋନ, କର୍ଟିସୋଲ(Cortisol)ର କ୍ଷରଣ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ହ୍ରାସ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଆଲିଙ୍ଗନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ ।
ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଲିଙ୍ଗନର ଉପକାରିତା:
ବେଳେ ବେଳେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଔଷଧ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏକ ଆଲିଙ୍ଗନ ହିଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନକୁ ହାଲୁକା କରିଦେଇଥାଏ ।
- ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା
- ହୃଦରୋଗ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହେବା
- ଥଣ୍ଡା ଭଳି ରୋଗ କମ୍ ହେବା
- ଭାବପ୍ରବଣତା ସଠିକ ରହିବା
- ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ବାସ ଓ ସହାନୁଭୂତି ବଢିବା
ଆଲିଙ୍ଗନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ:
ଆଲିଙ୍ଗନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞାନର ଏହି ଆବିଷ୍କାର କିଛି ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଆମ ଶରୀରର ତ୍ବଚା କେବଳ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥାଏ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତୁ ଭରି ହୋଇରହିଥାଏ । ମାନବ ଶରୀରରେ C-tactile afferents ନାମକ ଏକ ସ୍ନାୟୁ ତନ୍ତୁ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ
ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ:
ନୃତତ୍ତ୍ବବିତମାନେ(Anthropologists) ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେରେ ଧରିବା ଓ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ପ୍ରଚଳନ ଅଟେ ଯାହା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଚିଡିଆଖାନାରେ କେବେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ଛଡ଼ା ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି । ମନ ଉଦାସ କିମ୍ବା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଧରିବା ସହିତ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି ।
ଆମକୁ କେତେ ପରିମାଣର ଆଲିଙ୍ଗନ ଆବଶ୍ୟକ?
ସାଇକୋଥେରାପିଷ୍ଟ ଭର୍ଜିନିଆ ସାତିରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଚାରୋଟି ଆଲିଙ୍ଗନ, ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଆଠଟି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବାରଟି ଆଲିଙ୍ଗନ ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଏହା କେବଳ କହିବା କଥା ନୁହେଁ । ଗବେଶଣାକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଆଲିଙ୍ଗନ କିମ୍ବା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଓ ଉଦାଶୀନତା ଗ୍ରାସ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସୁଦୃଢ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ।
ପ୍ରତିଦିନ 12ଟି ଆଲିଙ୍ଗନ ବୋଧ ହୁଏ ଅଧିକ ଜଣା ପଡୁଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୁଡିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଲିଙ୍ଗନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏପରି କୁହାଯାଇନାହିଁ । ନିଜ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଏକ ସୋହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୁର୍ଣ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ, କିମ୍ବା ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଦରଭରା ଆଲିଙ୍ଗନ ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବା ସମାନ ପରିମାଣର ଉପକାର ଦେଇଥାଏ ।
ଆଜି ହିଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ:
ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପାରିନଥାନ୍ତି । ଆମ ସଭିଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚଳଣି ଭିନ୍ନ । ପୁରାତନ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଘାତ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଚାରିପଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନେଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏ ବଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସି ନିଜର ସାଙ୍ଗ, ପୋଷା କୁକୁର କିମ୍ବା ଏକ ଶିଶୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ନିଜ ମନର ବୋଝ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମେତ ଆଉ କାହାର ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିପାରେ ।
