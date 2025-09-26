ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ, ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା
ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ । ସେଥିପାଇଁ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
Published : September 26, 2025 at 6:37 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ଷୀର ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ । ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ପ୍ରୋଟିନ, ଭିଟାମିନ ଡି, ବି୧୨, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସମେତ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀରକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବା କେବଳ ହଜମ ଏବଂ ନିଦ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଦିନର ଥକାପଣ ଦୂର କରେ ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବାର କିଛି ଲାଭ:
ଭଲ ନିଦ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:କ୍ଷୀରରେ ଟ୍ରିପ୍ଟୋଫାନ ଏବଂ ମେଲାଟୋନିନ୍ ନାମକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଥାଏ। ଯାହା ନିଦ ହରମୋନକୁ ସକ୍ରିୟ କରେ। ଏହା ନିଦ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ଅନିଦ୍ରା ଦୂର କରେ।
ମାଂସପେଶୀ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ:ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ମାଂସପେଶୀ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।
ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରେ: କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଡି ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ ଭଳି ହାଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ ।
ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରେ: ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ । ଏହା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ କରେ: କ୍ଷୀରର ପୁଷ୍ଟିକର ମୂଲ୍ୟ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖେ: କ୍ଷୀର ପିଇବା ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରେ, ଚର୍ମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖେ ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ: କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯାହା ରାତିରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖେ ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ:କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ।
ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ: କ୍ଷୀରରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।
କେଶ ପାଇଁ ଭଲ: କ୍ଷୀର କେଶ ମୂଳକୁ ପୋଷଣ ପ୍ରଦାମ କରେ, କେଶକୁ ମଜବୁତ, ଚମକଦାର ଏବଂ ଘନ କରିଥାଏ।
ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ । ଏହା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉଭୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷ୍ମ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ।