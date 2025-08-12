ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଛତୁ ଖାଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଛତୁ ପୁଷ୍ଟିକର ସାରରେ ଭରପୁର ଏବଂ ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, ସେଲେନିୟମ୍, କପର, ଫାଇବର, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ। ବିଶେଷକରି ଏର୍ଗୋଥିଓନିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ ନିରାମିଷୀୟଙ୍କ ନନ୍-ଭେଜ୍ କୁହାଯାଇପାରେ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ?
କର୍କଟ ରୋଗ ନିବାରଣ:
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଛତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିପାରେ । ଛତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯେପରିକି ସେଲେନିୟମ୍ ଏବଂ କୋଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍, କୋଲୋରେକ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଭଳି କିଛି କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତଥାପି, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ:
ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହ ହେବାର ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରେ । ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ସେବନ ବହୁତ ଭଲ । ଏହା ମଧୁମେହକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
ଛତୁରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଫାଇବର ହୃଦୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିଥାଏ । ଛତୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଛତୁରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଥାଏ । ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଯେଉଁମାନେ ଛତୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତି ।
କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ:
ଏଥିରେ ବିଟା-ଗ୍ଲୁକାନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଫାଇବର ଥାଏ । ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ଲାଭଦାୟକ । ଏଥିରେ ଏପରି ଯୌଗିକ ଅଛି ଯାହା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପରିମାଣକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସହାୟକ:
ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଓଜନ ହ୍ରାସରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଫାଇବର ଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ । ଯାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସେହି ସମୟରେ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭରପୂର ଛତୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷରୁ ଆଖିକୁ ରକ୍ଷା କରେ ।
ରକ୍ତଚାପ କମାଇବାରେ ସହାୟକ:
ଛତୁରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ରକ୍ତଚାପ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତଥାପି, ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକମାନେ କମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଛତୁରେ ଥିବା ପଲିସାକାରାଇଡ୍ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ପାଚନ ଭଲ ହୁଏ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
ଅନେକ ଲୋକ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ ଫୋଲେଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ନିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଛତୁରେ ଫୋଲେଟ୍ ଥାଏ । ସେହିପରି, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି-ଇନଫ୍ଲୋମାଟ୍ରି, ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ, ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ଗୁଣ ଅଛି । ସେମାନେ ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରନ୍ତି ।
ଭିଟାମିନ୍ ଡି'ର ଭଲ ଉତ୍ସ:
ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇଥାଉ । ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ । ଏପରି ସମୟରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୁଏ ।
କିପରି ଖାଇବେ...
- ଆପଣ ଛତୁ ଏବଂ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜା କରି ଖାଇପାରିବେ
- ଆପଣ ଏହାକୁ ଷ୍ଟର୍-ଫ୍ରାଏରେ ଖାଇପାରିବେ
- ଛତୁ ସାଲାଡରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ
- ଏହାକୁ ଆମଲେଟ୍, ଜଳଖିଆ ଏବଂ ପିଜାରେ ଖାଇପାରିବ
- ଛତୁ ବିରିଆନି କିମ୍ବା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ
ବିଶେଷ ସୂଚନା:
BMO ଡାକ୍ତର ବରୁଣ କୁମାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଛତୁ ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଛତୁ ଅଛି । ଜଙ୍ଗଲୀ ଛତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିରେ ମାରାତ୍ମକ ବିଷାକ୍ତ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଭାରୀ ଧାତୁ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
(ଅସ୍ୱୀକୃତି: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ । ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)