ଖାଆନ୍ତୁ 'ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜି', ମିଳିବ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା

ଖଜୁରୀ ଠାରୁ ମଞ୍ଜିରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି । ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳେ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 11:37 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଖଜୁରୀ ଏକ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଫଳ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଖଜୁରୀ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି । ଏହା କେବଳ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି ।ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି । ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଖଜୁରୀରୁ ମିଳୁଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଶରୀରକୁ ମୁକ୍ତ ରାଡିକାଲ୍ସରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତାହରେ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଖଜୁରୀ ଖାଆନ୍ତି,ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଖଜୁରୀ ବିହନ ଖଜୁର ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଗୁଣ ଲାଭଦାୟକ । ଖଜୁରୀ ଫଳ ପରି, ଏହାର ବିହନକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଏ । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଖଜୁରୀ ସହ ଖଜୁରୀ ବିହନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ।" ତେବେ ଖଜୁରୀ ବିହନ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଳିଆ ଭାବି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ, ତାହାର କ'ଣ ଏତେ ଲାଭ ଅଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି...

ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜିର ଉପକାରିତା:

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଖଜୁରୀ ବିହନରେ ଓଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ପଲିଫେନୋଲ୍ ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀ । ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜିରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ ଏବଂ ଭୋକ କମ କରେ। ଖଜୁରୀ ବିହନ ଶିରାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଏହା ହୃଦଘାତ, ହୃଦଘାତ, ଆରିଥମିଆ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରୋକିଥାଏ ।

ଖଜୁରୀ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫରସର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ । ଏହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ କିଡନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ । ଖଜୁରୀ ବିହନ ଫାଇବରରେ ଭରପୂର । ଏହା ପେଟ ସଫା କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ । ପାଚନ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ । ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ,ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଜୁରୀ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ମାଂସପେଶୀରେ ପ୍ରଦାହ କମ୍ କରେ । ଏହା ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ରୋକିଥାଏ ।

ଖଜୁରୀ ବିହନକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ?

କିଛି ବିହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖସ୍ତା ହୋଇଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଚାମଚ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ସହିତ ନେଇପାରିବେ ନଚେତ୍, ପାଣି କିମ୍ବା ମହୁ ସହିତ ମିଶାଇ ଦିନକୁ ଥରେ ସେବନ କରିପାରିବେ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ

