ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଅଭାବ କିମ୍ବା ରକ୍ତହୀନତା କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମେ ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ଆସେ । ଡ଼ାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ଲୌହଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ବିଟ୍ ରୁଟ୍ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ,ବରଂ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ । ନିୟମିତ ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ’ଣ ଲାଭଦାୟକ ମିଳିଥାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଅନେକ ଲୋକ ବିଟ୍ ରୁଟକୁ କେବଳ ସାଲାଡରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ଜୁସ୍ ଏବଂ ସୁପ୍ ତିଆରି କରି ପିଅନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଚକୋଲେଟ୍, କେକ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡି, ଚିପ୍ସ ଏବଂ ନୁଡୁଲ୍ସ ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ସେପଟେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ ଝିଅ, ମହିଳା ଏବଂ ଛୁଆ ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସହଜରେ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ଔଷଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଆପଣ ବିନା ଔଷଧରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ଷସାରା ଏହି ବିଟ୍ ରୁଟ୍ ଖାଇପାରିବେ ।
- ବିଟ୍ରୁଟରେ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଫିଟ୍ ରଖେ ଏବଂ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
- ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ପୁଷ୍ଟିକର ବିଟ୍ରୁଟ୍ ରସରେ ଉଚ୍ଚ ପରିମାଣର ଲୌହ ଥାଏ, ଯାହା ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ପିଲା, କିଶୋର ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ରକ୍ତହୀନତାର ସମସ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।
- ବିଟ୍ରୁଟ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ରେ ଭରପୂର, ଯାହା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ଗଠନକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ରସ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
- ଏଥିରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଫାଇବର ପାଚନ ଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ନିୟମିତ ବିଟ୍ରୁଟ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ।
- ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଭରପୂର, ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।
- ବିଟ୍ରୁଟ୍ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି କରି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବୟସ ସହିତ ହେଉଥିବା ଡିମେନ୍ସିଆ ଏବଂ ଅଲଜାଇମର( ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ଭୁଲିବା) ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସ୍ମୃତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି।
- ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଯକୃତରୁ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଭ୍ରୁଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ବିଟ୍ରୁଟ୍ ମାତୃ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
- ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏହି ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ବିଟାଲେନ୍ ଶରୀରରେ ପ୍ରଦାହ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ବିଟ୍ରୁଟ୍ରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରଣକୁ ରୋକିଥାଏ, ଦାଗ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ଏବଂ କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଲାଇକୋପିନ୍ ବୟସର ଦାଗ ଦେଖାଯିବାକୁ ରୋକିଥାଏ।
