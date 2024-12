ETV Bharat / health

ଖାଆନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ, ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ମିଳିପାରେ ରକ୍ଷା

ସେଓ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଫଳ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ ଓ ମିନେରାଲ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । କୁହାଯାଏ, An Apple a day keeps the doctor away ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇଲେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ । ଫଳରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି । ସେଓରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ ସି, ଭିଟାମିନ ବି6, ପୋଟାସିୟମ, ଫରଫରସ୍, କପର ଆଦି ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଛି ।

ସେଓ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ଜାଣନ୍ତୁ...

ମାରାତ୍ମର ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା: ନିୟମିତ ସେଓ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଜରୁରୀ ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ । ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର, ହୃଦରୋଗ, ଆସ୍ଥାମା, ଟାଇପ୍-2 ଡାଇବେଟିସ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ସେଓରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ରହିଛି । ଭିଟାମିନ ସି ଓ ପୋଟାସିୟମ ହୃଦୟ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ । ଏହା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ ।

ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଓ ଖାଇବା ଭଲ । ସେଓ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ଓ ଜଳ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଭୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗେନି ଯାହାକି ଆମର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୁଏ ।

ଦାନ୍ତ ଓ ହାଡ ସୁଦୃଢ: ସେଓ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ପାଟିରେ ଲାଳ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ପାଟିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କମ୍ ହୁଏ ଓ ଦାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ । ସେହିପରି ଏଥିରେ ଥିବା ବୋରନ ନାମକ ଯୌଗିକ ହାଡକୁ ମଜଭୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ । ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ବିପଦ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।

ପେଟ ପାଇଁ ଭଲ: ସେଓରେ ପେକଟିନ ଥାଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଫାଇବର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗଟ୍ ମାଇକ୍ରୋବିଓମରେ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ ଭଳି କାମ କରେ ଓ ଗଟ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖେ । ଏହା ପେଟରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଫଳରେ କ୍ରନିକ ରୋଗଗୁଡିକରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ।

ବ୍ଲଡସୁଗାର: ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଓ ଖାଉନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଟାଇପ୍-2 ଡାଇବେଟିସ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 28 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା ସୋଲୁବଲ ଫାଇବର ବ୍ଲଡସୁଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।