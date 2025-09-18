ETV Bharat / health

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି H3N2 ଭାଇରସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ମାରାତ୍ମକ

H3N2 ଭାଇରସ୍ କଣ ? କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପେ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ

H3N2 VIRUS SPREADING IN DELH
September 18, 2025

Published : September 18, 2025 at 3:40 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟପୁଛି H3N2 ଭାଇରସ୍ । ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ 50-70% ପରିବାରରେ ଅତି କମରେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଫ୍ଲୁ ପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହି ଫ୍ଲୁ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି 10ଟି ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣ ଗତ 30 ଦିନରେ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା H3N2 ଭାଇରସ୍ କ’ଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ?

H3N2 ଭାଇରସ୍ କ’ଣ ?

H3N2 ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାରର ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜ । ଏହି ଭାଇରସ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଋତୁକାଳୀନ ଫ୍ଲୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣି ଜମିବା, ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ସମେତ ଅନେକ କାରଣ ଦ୍ବାରା ଏହି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାଶ କିମ୍ବା ଛିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥାଏ । H3N2ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଆଦି ଦେଖାଯାଏ ।

ସର୍ଭେ କ’ଣ କହୁଛି ?

ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି 10 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣ ଗତ 30 ଦିନରେ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆଠଟି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ଏବଂ COVID-19ର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ଗାଜିଆବାଦ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଫରିଦାବାଦର 11,000ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି । ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 63 ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଏବଂ 37 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରହିଥିଲେ ।

ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 54 ପ୍ରତିଶତ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ 30 ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଅତି କମରେ ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଲକ୍ଷଣ, ଯେପରିକି ଜ୍ୱର, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, କାଶ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । 23 ପ୍ରତିଶତ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଚାରି କିମ୍ବା ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରେ କେବଳ 42 ପ୍ରତିଶତ ପରିବାରରେ ଜଣେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ।

COVID-19 ସହିତ ସମାନ ଲକ୍ଷଣ:

H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଉଛି। H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, COVID-19 ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ସାଧାରଣତଃ ସମାନ। ତେଣୁ, H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାଇରାଲ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣର ସମାନ ଲକ୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତଥାପି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ସତର୍କତା ବର୍ତ୍ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।

ଏହି ଭାଇରସ ଅନେକ ଥର ଲୋକଙ୍କୁ ପୀଡିତ କରିଛି, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ ପକ୍ଷୀ, ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ସାରିଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ କରାଏ । ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଭାଇରସ୍, ଯାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ।

H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍‌ର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ:

H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍‌ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଙ୍କିବା, କାଶିବା କିମ୍ବା କଥା ହେବା ସମୟରେ ପାଟି କିମ୍ବା ନାକରୁ ନିର୍ଗତ ବୁନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ବୁନ୍ଦା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ, ଏହି ବୁନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ପୃଷ୍ଠ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁକୁ ଛୁଇଁବା, ଅପରିଷ୍କାର ହାତରେ ମୁହଁ କିମ୍ବା ନାକକୁ ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିପାରେ ।

H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଲକ୍ଷଣ:

ଏହି ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଥଣ୍ଡା, ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା, ଛିଙ୍କିବା, ବାନ୍ତି, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି, ଗଳା, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଝାଡ଼ା ଏବଂ କାଶ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରେ ।

ଏହି ଭାଇରସ୍ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ଗୁରୁତର ଉପର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ କରାଇପାରେ । ଏହା ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଏବଂ ଜ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁରୁତର ନିମୋନିଆ ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ।

ଡାକ୍ତରମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି:

ଭୋପାଳର ଜେନେରାଲ ଫିଜିସିଆନ୍ ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସାଧାରଣ ଫ୍ଲୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ମାମଲା ସାଧାରଣତଃ ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ତେଣୁ, ଯଦି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଛାତିରେ ଭିଡ଼, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ଲୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁରୁତର ହୁଏ। ତେବେ ନିଜେ ଔଷଧ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛି ?

ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶ୍ୱାସରୋଗ, ହୃଦରୋଗ, ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ମଧୁମେହ ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ସତର୍କତା:

ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା COVID-19, H3N2 ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭାଇରସ୍, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଇରସ୍ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ହେଉ, ଏହାର ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ପର୍ଶକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ହେବ।

  • ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
  • ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ।
  • ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଜା ଡାଲି, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭରପୂର ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ।
  • ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଋତୁକାଳୀନ ଫଳର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।
  • ଯଥା ସମ୍ଭବ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ବରଫ ପାନୀୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବଦଳରେ, ତାଜା ଫଳ ରସ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଦହି, ବଟରମିଲ୍କ କିମ୍ବା ଘିଅ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
  • ବୃଦ୍ଧ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁମେହ, ହୃଦରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ, କିମ୍ବା ବୃକ୍କ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
  • ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । କାଶିବା କିମ୍ବା ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡାନ୍ତୁ । ଘନଘନ ହାତ ଧୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଋତୁରେ ଆଖି ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ପେଟ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ତେଣୁ, ଆପଣ କିଛି ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
  • ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ବ୍ୟାୟାମକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

