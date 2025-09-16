ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି
ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର ଉପକାରିତା ।
Benefits of drinking apple cider vinegar, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରକୁ ଆମେ ଶରୀରର ସମସ୍ୟାର ଉପଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଠାରୁ ନେଇ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ । ସାଧାରଣ ପାନୀୟ ଜଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ପିଇବା ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଆପଲସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ସହାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରଖିଥାଏ ।
ଆପଲସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରର ଉପକାରିତା:
ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାର ଶରୀରର କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହି ଭିନେଗାରର ବାଷ୍ପକୁ ବିଭିନ୍ନ କବକ(ଫଙ୍ଗସ୍)ଜନିତ ରୋଗର ଉପଚାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରକୁ କ୍ଷତକୁ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା । ଏହା ଖାଦ୍ୟରେ E. coli ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଟକାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟ ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରର ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ।
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିପଦରୁ ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାର ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍: ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାର ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଡାଇବେଟିସ୍ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାର ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର ବଢିଲେ, ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣା ପଡିଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଡିଶ୍ଲିପିଡେମିଆ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ 'ଗ୍ଲାଇସେମିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ' ଓ 'ଅକ୍ସିଡେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ'କୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ରକ୍ତଶର୍କରାର ସ୍ତରକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରର ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ:
ଆପଲ ସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାର ଶରୀରରେ ସଠିକ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣାରୁ ପ୍ରକାଶ । ଏହାକୁ ସେବନ କରିଲେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ହୋଇନଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର କ୍ୟାଲୋରୀର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ । ଗବେଶଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୈନିକ ଆପଲସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରର ସେବନ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଶରୀରର ମେଦ, ଅଣ୍ଟାର ପରିଧି, ବିଏମ୍ଆଇ(BMI), ରକ୍ତଶର୍କରା ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଦିର ସ୍ତର ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥିଲା ।
ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ:
ଆପଲସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରରେ ଅଧିକ ସାନ୍ଧ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କମ୍ ସାନ୍ଧ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ ରହିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଉପାଦାନ ଶରୀରରେ ହୃଦୟର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ସେବନ କରିଲେ, ଶରୀରରେ ମେଦ ବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଜନିତ ହୃଦରୋଗ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
ତ୍ବଚା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ:
ଆପଲସାଇଡ଼ର ଭିନେଗାରର ବାଷ୍ପକୁ ଶୁଖିଲା ତ୍ବଚା ଓ ଏକଜିମା ଭଳି ଚର୍ମ ରୋଗର ଉପଚାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଆମର ତ୍ବଚା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଅମ୍ଳୀୟ । ଏକଜିମାରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ତ୍ବଚାରେ ଅମ୍ଳ ସ୍ତର କମ୍ ରହିଥାଏ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ତ୍ବଚା ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ PHକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ହୋଇ ନଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ୟାଚ ଟେଷ୍ଟ କରି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଏବଂ ଏହି ଭିନେଗାରକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ରହି ଆସିଛି ଯେ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରକୁ କେବଳ ସକାଳ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ସୁଫଳ ମିଳେ । ହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୋଇବାର 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
